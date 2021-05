Buitenaardse wijn nu voor astronomisch bedrag verkrijgbaar

Een Franse fles wijn die meer dan een jaar in een baan om de aarde circuleerde, is nu te koop. De betreffende veiling schat dat de fles uit de ruimte als duurste ooit de deur uitgaat.

De veilingsite Christie’s kondigt aan dat de buitenaardse Pétrus 2000, zoals de wijn wordt genoemd, binnenkort onder de hamer komt. Maar de aanschaf van de wijn is niet voor iedereen weggelegd. Aangezien dit het enige exemplaar is dat geveild wordt, is de prijs aanzienlijk. Christie’s schat de waarde van de fles op iets meer dan 800.000 euro. Maar bij aankoop van de fles krijgt de winnaar ook een wijnkaraf, glazen en een kurkentrekker gemaakt van steen uit een meteoriet.

Winnaar krijgt twee flessen wijn

Tim Triptree is ‘Master of Wine’ bij Christie’s. Hij laat weten dat de toekomstige winnaar van de wijn naast de ruimtelijk gerijpte wijn ook een reguliere Pétrus 2000 krijgt. „Dus de gelukkige koper kan de twee flessen vergelijken”, kondigt de wijnkenner aan. Alhoewel… Triptree hoopt dat de toekomstige eigenaar de fles uit de ruimte nog even dicht laat. „Hij is nu op zijn best, maar hij blijft nog wel een paar decennia goed”, zegt hij tegen het Amerikaanse persbureau Associated Press.



Ruimte-project

De fles van Pétrus 2000 is gemaakt van Merlot-druiven uit de Franse wijnstreek Bordeaux. Maar de organisatie Space Cargo Unlimited stuurde in november 2019 twaalf van zulke flessen richting het International Space Station (ISS). Eenmaal daar bracht de wijn veertien maanden door in de ruimte, als deel van het project Mission WISE. Dit project kijkt vooral naar hoe de mens in de toekomst omgaat met voedsel.

Toen de lading in januari van dit jaar terugkeerde, onderzochten wetenschappers de uit de ruimte teruggekeerde flessen. Twee maanden daarna kreeg ook een aantal wijnproevers de kans om in Bordeaux drie exemplaren van de wijn te proberen. Een Franse journalist was hierbij en vertelde aan de BBC: „Het is moeilijk aan te geven of het beter of minder was dan een normale fles, maar het was zeker anders.”

Record duurste fles wijn

Wanneer de Pétrus 2000 daadwerkelijk voor ongeveer acht ton over de kostbare toonbank gaat, bombardeert de koper de fles wijn tot duurste ooit. Het huidige record is in handen van de wijn Romanee-Conti Burgundy, die in oktober 2018 voor omgerekend zo’n 450.000 euro het veilinghuis verliet.