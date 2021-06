Boze buurman hakt boom in tweeën vanwege duivenpoep

In het Britse Sheffield is een boom slachtoffer geworden van een burenruzie. De boom in kwestie was in eerste instantie niet de oorzaak van de ruzie, maar de duiven die zich erin hadden genesteld zorgde volgens de BBC voor een ware ‘oorlog’.

De ruzie ontstond nadat een aantal duiven waren neergestreken in de boom en op de oprit van de buren poepten. Eén van de buren was daar zo boos over, dat hij besloot om de betreffende boom in tweeën te zagen.

De eigenaar, Bharat Mistry, vertelde aan de BBC dat de buren vonden dat de boom gekapt moest worden. Maar toen Mistry dat weigerde, volgden er fikse discussies over het snoeien van boom en het ophangen van een net om de duiven weg te houden.

Mistry vertelt dat hij het probleem vriendschappelijke wilde oplossen en een hovenier zou inschakelen, maar de buurman was niet bereid om daarop te wachten, zo blijkt. Hij schakelde namelijk zelf een hovenier in en liet de boom letterlijk in tweeën zagen, zodat de takken en bladeren niet meer boven zijn kant van de oprit hingen.

A neighbourly dispute over this tree turned into a "war" when one homeowner cut it in half.

Bharat Mistry, 56, said his next-door neighbour had complained of nesting pigeons dirtying his side of the divide in Waterthorpe, Sheffield.

