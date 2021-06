Voor het eerst sinds september geen coronadoden gemeld

Voor het eerst sinds 7 september zijn er in het afgelopen etmaal geen coronadoden gemeld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat het RIVM de afgelopen 24 uur geen coronadoden heeft geregistreerd, betekent niet met zekerheid dat er in het afgelopen etmaal ook daadwerkelijk geen enkel persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wanneer een patiënt aan corona sterft, duurt het soms een tijdje voordat dit is verwerkt en geregistreerd.

Er kwamen tussen gisteren en vandaag 569 meldingen binnen van nieuwe coronabesmettingen. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 655 coronagevallen. Een dag eerder meldde het RIVM nog 653 nieuwe besmettingen.

Aantal besmettingen daalt hard

Het aantal besmettingen daalt de afgelopen tijd hard. Vorige week zaterdag meldde het RIVM bijna 700 positieve tests, de zaterdag ervoor 1240 en nog een zaterdag eerder 2160.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 4587 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin van de tweede golf.

In Amsterdam testten 34 mensen positief. Rotterdam telde 32 nieuwe gevallen en in Den Haag kregen 21 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Daarna volgen Utrecht, met 16 nieuwe gevallen en Breda met 14 nieuwe besmettingen.

Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.754 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden, maar de werkelijke aantallen liggen volgens het RIVM waarschijnlijk hoger.

15 miljoen Nederlanders gevaccineerd

Tot nu toe zijn 15 miljoen Nederlanders gevaccineerd. Ruim vijf miljoen mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat meldt minister Hugo de Jonge op Twitter. De vaccinatiebereidheid ligt volgens de minister op 87 procent. Dat aandeel van de volwassenen wil zich dus laten vaccineren.

Op het coronadashboard van de overheid staat de teller op zo’n 14.8 miljoen miljoen vaccinaties. Dat is vermoedelijk nog niet volledig bijgewerkt.



#Vaccinatie

Stand van zaken 26 juni 2021: 💉 #15miljoensteprik 🎉

👉 Ruim 5 miljoen mensen volledig gevaccineerd

👉 Ruim 4 miljoen mensen gedeeltelijk gevaccineerd

📈 Vaccinatiebereidheid: 87%

➡️ 18+ en nog geen afspraak?

👉 https://t.co/Gymdf4GlTA #werkinuitvoering 💉🦠 pic.twitter.com/uyzueac04h — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 26, 2021