Recyclen 2.0: Rijden we straks over gebruikt wc-papier uit Overijssel?

Na een beter milieu kan nu straks ook een betere infrastructuur bij jezelf beginnen. Als het aan Waterschap Drents Overijsselse Delta ligt tenminste. Dat wil wc-papier inzetten voor de wegenbouw.

WDODelta wil bij de rioolwaterzuivering in Dalfsen namelijk cellulose gaan terugwinnen. Dit zit onder meer in wc-papier. Deze cellulose zal vervolgens worden ingezet voor het maken van onder meer asfalt en dus wegen.

Grondstoffen in rioolwater

Het plan van het waterschap moet er toe leiden dat steeds meer grondstoffen uit rioolwater wordt gezuiverd. „Afvalwater zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen”, zegt bestuurslid Marion Wichard van WDODelta. „Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat rioolwater bijvoorbeeld ook fosfaat, stikstof, kalium en dus ook de cellulose waarmee we nu aan de slag gaan.”

Al deze grondstoffen kunnen goed worden gebruikt voor andere doeleinden, maar de meeste grondstoffen in het rioolwater gaan verloren. Cellulose misschien binnenkort niet meer. WDODelta wil het met twee verschillende zeeftechnieken uit het rioolslib halen. En dus rijden we straks misschien over asfalt met gebruikt Overijssels wc-papier.

„Met het terugwinnen van cellulose geven we invulling aan de ambities om duurzaam te werken. De stip op de horizon is om in 2050 volledig circulair te zijn”, zegt Wichard. Dat betekent dat waterschappen over zo’n dertig jaar alle grondstoffen uit het riool wil kunnen halen en kunnen recyclen. Hiervoor heeft het nauw contact met andere sectoren.

Asfalt van wc-papier

Of het lukt om cellulose uit wc-papier te halen en in de wegenbouw te gebruiken is nog niet duidelijk. Voorlopig wordt een speciale installatie getest op de rioolwaterzuivering in Dalfsen. Voor het project trekt het waterschap liefst 1,2 miljoen euro uit.

Als het lukt, dan is dat echter een grote stap in de goede richting. „We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van een effectieve techniek om cellulose uit rioolslib te halen en in te kunnen zetten als circulaire grondstof. We hopen tot een goede kwaliteit cellulose te komen dat weer in te zetten is in andere afzetmarkten.”