Een miljoen winnen als je je laat vaccineren? Het overkwam Abbigail (22)

Als je je in Nederland laat vaccineren, krijg je niks. Afgezien van de prik zelf dan. Maar een beloning? Dat zit er niet in. In de Verenigde Staten is dat wel even anders. De 22-jarige Abbigail Bugenske uit Ohio won zelfs één miljoen dollar, omdat ze zich liet vaccineren tegen corona. Dat schrijven Amerikaanse media.

Die prijs kwam voor Bugenske ook als een hele shock: „Ik heb het absoluut nog niet verwerkt”, zegt ze. „Het voelt alsof dit een ander persoon overkomt.” Toen ze gebeld werd, dacht ze in eerste instantie dat het een grapje was.

Maar ze had die loterij helemaal niet nodig als extra stimulans om zich te laten vaccineren. Dat had ze sowieso wel gedaan, zei ze. „Vaccinaties zijn onderdeel van mijn medische geschiedenis. Het was een gemakkelijk besluit om het vaccin zo snel mogelijk te halen en ik wil iedereen op het hart drukken dat ook te doen. Als een miljoen niet genoeg is, wat dan wel?”

"I came in screaming… that I had won a million dollars. I'm pretty sure I was jumping around and waving my hands as well. I don't know what else I could have said. I won a million dollars."

– 22-year-old Abbigail Bugenske, on becoming Ohio's first $1M Vax-a-Million winner pic.twitter.com/xZV7Ug7QxO

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) May 28, 2021