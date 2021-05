19-jarige motorcoureur Dupasquier overleden na zware crash

De Zwitserse motorcoureur Jason Dupasquier is overleden na een zware crash op het Mugello Circuit in Italië. De motorcoureur kwam tijdens de kwalificaties terecht in een zware crash. Hij werd 40 minuten lang behandeld op de baan waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Florence.

De artsen constateerden hersenschade door de crash. In de nacht van zaterdag 29 mei op zondag 30 mei werd Dupasquier geopereerd aan zijn borst. Vandaag, zondag 30 mei kwam het nieuws naar buiten dat Dupasquier is overleden aan zijn verwondingen.

De crash vond plaats in een van de bochten van het circuit. Dupasquier kwam ten val en werd geraakt door een andere motor. Er waren meerdere coureurs betrokken bij de crash. De Dupasquier bleef schijnbaar levenloos liggen op het circuit waarna hij 40minuten lang werd behandeld door hulpverleners.

De organisatie van de MotoGP reageert: “Ondanks de beste inspanningen van de medische staf van het circuit en iedereen die de Zwitserse coureur heeft verzorgd, heeft het ziekenhuis bevestigd dat Dupasquier helaas is bezweken aan zijn verwondingen.”

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021