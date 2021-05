Onderzoek: katten zitten ook graag in onzichtbare dozen

Eigenaren van katten weten het allang: je kunt de mooiste speeltjes voor je huisdier kopen maar er gaat niets boven een kartonnen doos. Uit diepgravend onderzoek blijkt nu dat die doos zelfs onzichtbaar mag zijn.

Nou goed, diepgravend is het misschien niet. Maar we kunnen niet ontkennen dat deze wetenschappelijke ontdekking het leven van kateigenaren op z’n kop zal zetten. Een onderzoek onder negen katers wijst uit dat de dieren niet alleen met plezier op je toetsenbord kruipen, ze zitten ook graag in vierkantjes.

Katten in vierkanten

Het onderzoek werd gedaan door onder andere de eigenaar van kat Stinky Valium. De beestjes kregen drie opties om te gaan zitten: een vierkant in lijnen, een vierkant gemaakt van vier Pacman-achtige bolletjes en dezelfde bolletjes maar dan met de opening precies de andere kant op. Wat bleek? De respondenten doken het liefst in de tweede optie.

Heel nieuw is het fenomeen niet. Kateigenaren maken wel vaker vierkantjes op de vloer en filmen vervolgens hoe hun miauwende huisgenoot zich daar nestelt. Nu blijkt dat zelfs een vierkant zonder lijnen volstaat.

Burgeronderzoek

Normaal gesproken worden dit soort experimenten in een laboratorium gedaan. Door de pandemie werd dat deze keer wat ingewikkelder. Een kans, dachten wetenschappers. Ze hebben vrijwilligers gevraagd hun poezelige vrienden de drie opties te geven. Zo is er een heel ander soort onderzoek ontstaan. Maar liefst 500 mensen hadden zich aangemeld voor het onderzoek. Slechts dertig kwamen door de eerste selectie heen en uiteindelijk waren maar negen kat-menskoppels geschikt om mee te doen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC — Gabriella Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021

Katten comfortabel in dozen

Poezen kruipen overigens niet zomaar in vierkantjes. Er is heel wat onderzoek gedaan naar het gedrag van de spinnende dieren. Aan de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld. In 2016 ontdekten zij dat de dieren het liefst in kleine, kartonnen dozen kruipen omdat ze zo minder gestresst raken.

Daarnaast is een kat met een kartonnen doos een blije kat. Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht: ,,Katten die wonen in een huis waar een doos te vinden is raken sneller gewend aan hun omgeving, zijn minder gestresst en zoeken sneller contact met mensen.” Vinke zei dat eerder tegen het AD.