Altijd al met je kat willen praten? Nu kan dat (via een app)!

Gekke kattenvrouwtjes (en -mannetjes natuurlijk) opgelet! Als je altijd al hebt willen weten wat je kat eigenlijk bedoelt als hij of zij miauwt, is dit je perfecte kans. Er is namelijk een nieuwe smartphone-app, MeowTalk, die het gemiauw van een kat omzet naar begrijpelijke engelstalige zinnen of woorden. De app is ontworpen door een voormalig Amazon-softwaremaker en is te downloaden voor iOS en Android.

Wanneer een kat bijvoorbeeld honger heeft of naar buiten wil, kunnen deze specifieke miauwgeluiden via de app worden opgenomen. De app gebruikt machine learning om de geluiden van de kat om te zetten naar begrijpelijke taal.

Lerende app

Volgens de app heeft iedere kat een specifieke miauw voor verschillende behoeftes. Door kunstmatige intelligentie is het mogelijk om deze ‘katten-taal’ te categoriseren en na verloop van tijd correct te interpreteren naar mensentaal. De app biedt verschillende vertaalopties aan. Als de gebruiker merkt dat de vertaling via de app niet klopt, kan deze veranderd worden door de juiste vertaling te selecteren. Zo leert de app dan de juiste miauwgeluiden te vertalen.

Je moet namelijk ook goed letten op de context van de miauw. Als je bijvoorbeeld net je trouwe viervoeter eten hebt gegeven en de app nog steeds aangeeft dat hij of zij honger zegt te hebben, klopt dat misschien niet helemaal. Of wel, maar dan is je kat wellicht gewoon een Bourgondiër.



Im I got the app MeowTalk so that now I can hear all of the important things my cat has to say while I’m trying to sleep! pic.twitter.com/GX7V5b4rv2 — the birth control babe (@EmilineJoyce) November 20, 2020

Een echt ‘kattige’ stem

Door het leervermogen van de app worden de miauwgeluiden gecategoriseerd binnen een variatie van dertien zinnen en kan jij dus op dertien verschillende manieren communiceren met je kat. En als je kat zegt: ‘ik ben boos’, weet dan dat je uit de buurt moet blijven want dat scheelt weer een krab.

Ook de zinnen ‘voer me’ en ‘laat me met rust’ maken deel uit van de opties. Maar de visie voor MeowTalk is veel groter. De maker wil de app zo programmeren dat het miauwen van katten wordt omgezet in menselijke spraak. Door middel van een halsband met een directe verbinding naar de app, krijgt jouw dier een echte stem.

Terugpraten

Omdat er (jammer genoeg) geen katten op de redactie rondlopen, besloot Metro zelf het een en ander te testen. Katten maken natuurlijk zelf geluid, maar genoeg mensen miauwen ook terug naar hun dier. Misschien probeer je ze wel te begroeten, maar zeg je eigenlijk ‘ik wil vechten’. Door zelf in de app te miauwen, kun je nu testen wat jij eigenlijk tegen je kat zegt.

Uit de test met een menselijke miauw bleek dat die specifieke miauw ‘mama’ betekent. Misschien niet helemaal de bedoeling als je je kat wil laten weten dat je van hem of haar houdt, maar toch een stap in de goede richting. Met veel oefenen (en testen) zit je binnen no-time op hetzelfde niveau als je kat en kunnen jullie hele gesprekken hebben. Kleine tip: niet miauwen naar elke kat die je in je straat ziet, dat komt nogal gek over. Maar je eigen diertje, go for it!

