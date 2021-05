Toerist vast op 100 meter hoogte nadat glazen brug bezwijkt door de wind

Heb je hoogtevrees, of kreeg je al kriebels van de titel? Dan kun je misschien beter niet verder lezen. Een toerist in China stond namelijk absolute doodsangsten uit, toen hij de glazen brug onder hem in duizend stukjes naar beneden zag vallen.

Een glazen brug. Veel mensen zouden er nog niet overheen lopen als ze er voor betaald werden, maar in China is het vrij normaal. Sinds 2016 zijn er al zo’n zestig glazen bruggen gebouwd in het Aziatische land. Meestal gaat dat goed en is het bijna een attractie, maar nabij de Chinese stad Longjing, ging het even gruwelijk mis.

Glazen brug versplintert door wind

Met windstoten van 145 kilometer per uur, was het in China weer om onder een dekentje op de bank te kruipen. Maar deze toerist vond het een goed idee om over een glazen brug te gaan lopen boven het Piyan-gebergte. Of hij dat in zijn leven nog een keer gaat doen, dat valt te betwijfelen.

De wind kreeg namelijk goed vat op de brug en het zorgde ervoor dat veel van de glazen platen, die dienen als voetpad, versplinterden. De toerist had nog geluk dat hij niet te pletter stortte, maar kon zich net aan de leuningen van de brug vasthouden, staande op de dwarsbalken.

Boven de afgrond

Daar sta je dan, 100 meter boven de afgrond, terwijl de wind nog steeds haar best doet om je van de brug af te blazen. Hij hield zich stevig vast, ongetwijfeld doodsangsten uitstaand. De hulpdiensten kwamen ter plekke en hebben de man na enige tijd gered.

De man is naar het ziekenhuis gebracht om te checken of alles in orde was. „De persoon is ontslagen nadat bleek dat zijn mentale en fysieke gesteldheid stabiel waren”, zegt een statement van de stad Longjing. We kunnen ons echter voorstellen dat hij een klein trauma heeft overgehouden aan het incident op de brug.



Tourist left dangling 330ft in the air after glass-bottomed bridge shatters in 90mph gale-force winds in China. He crawled to safety, guided by firefighters and police. pic.twitter.com/Pk2vA7iUY2 — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) May 10, 2021

‘Bang als ik hier naar kijk’

De foto van de gestrande man gaat viral op social media. Eerst op het Chinese Weibo, maar inmiddels ook op Twitter. „Wat doe je überhaupt op zo’n brug tijdens een storm”, zegt iemand. Anderen vinden het knap dat de toerist zichzelf nog heeft weten te redden. „Ik word al bang als ik hier naar kijk. Ik zou waarschijnlijk flauw vallen of flippen.”