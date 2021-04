Nog nooit drong wolf zo diep Nederland binnen; jong dier gespot in Zeeland

De wolf is al enige tijd terug in Nederland, maar vandaag werd het dier in een nieuwe provincie gespot: Zeeland. Nog nooit zijn er wolven, die vanuit het oosten optrekken, zo diep ons land ingetrokken. Inmiddels is de kust bijna bereikt door de viervoeter.

Steeds vaker worden wolven gezien in het oosten van het land. In Overijssel, Groningen, Drenthe en Oost-Brabant is het al bijna normaal geworden. In Drenthe vestigde zich eind 2020 al definitief een exemplaar. Op de Veluwe leefde zelfs een paar, totdat het zwangere vrouwtje werd doodgereden bij Ede.

Eerste wolf in Zeeland

Het is echter voor het eerst dat de wolf in Zeeland opduikt. Dit was echter wel voorspeld. Eerder deze week werd het dier gespot in Dinteloord in West-Brabant. Mogelijk gaat het zelfs om dezelfde wolf als die in Dinteloord.



Vanmorgen ontvingen wij beelden van vermoedelijk een wolf uit het Zeeuwse Tholen. De risico's mbt. schapen met lammeren zijn erg groot, vooral voor de natuurbegrazing op dijken. Actie van @provzeeland is noodzakelijk! @JoAnnesdeBat @APijpelink @WolvenInNL https://t.co/8726Og4W8f pic.twitter.com/PJRuIYyxVw — ZLTO (@ZLTO) April 27, 2021

De jonge hondachtige wandelde over het Zeeuwse eiland Tholen, waar hij in weilanden en bij boerderijen werd gespot. Dat laatste maken de Provincie en de Zeeuwse Land- en Tuinbouworganisatie zich zorgen om. Deze dieren moeten ook eten en vallen daarom regelmatig vee aan, als ze zich in bebouwd gebied begeven.

Territorium

De Zeeuwse autoriteiten zijn paraat, maar hoeft zich nog niet direct druk te maken. Het dier is over het Schelde-Rijnkanaal terug gezwommen naar Noord-Brabant. Waarschijnlijk kwam de jonge wolf alleen op verkenning in de provincie. Het is echter niet uitgesloten dat het zoogdier ooit terugkeert naar de kustprovincie.



27-4-2021. De wolf kwam achter onze boerderij langs in Oud Vossemeer. Rond 9u. Om vervolgens het #Schelderijnkanaal over te zwemmen, terug naar Brabant. #wolf #tholen pic.twitter.com/pLM7DkqLyd — Sjoerd Heestermans (@sheestermans1) April 27, 2021

Het is niet onlogisch dat in het voorjaar wolven op nieuwe locaties worden gespot. „Er is druk vanuit Duitsland. Alle jonge wolven die daar geboren worden moeten hun eigen territorium zien te vinden. In deze tijd van het jaar gaan ze lopen. Want de moeders van de roedels krijgen nieuwe jongen, dus die sturen hun jongen van vorig jaar weg”, legt Saskia Duives van vakgroep Schapenhouderij uit aan de PZC.