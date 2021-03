Wolvin was zwanger toen ze werd doodgereden op de Veluwe

De wolvin die begin deze maand werd doodgereden op de doorgaande weg van Ede naar Arnhem, was zwanger van acht welpen.

Dat is gebleken uit de sectie op het kadaver, schrijft BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenschade bijhoudt. De wolvin was vrijwel zeker een welp van de roedel op de Noord-Veluwe, waar in 2019 het eerste wolvenpaar van Nederland vestigde.

De wolvin was naar de Zuidwest-Veluwe gezworven, bij natuurgebied Planken Wambuis. Volgens BIJ12 was de wolvin al langer dan een halfjaar in dat gebied aanwezig, waardoor er „officieel sprake was vestiging”. Eind vorig jaar kreeg ze gezelschap van een uit Duitsland afkomstig mannetje; iets waar boswachters verheugd over waren.

‘Kans op welpen’

De komst van het mannetje betekende namelijk dat er kans was op welpen. Het was vorig jaar nog even de vraag of het mannetje zou blijven en of de twee een paar zouden vormen, maar als dat zou gebeuren, was de kans op beschuit met muisjes groot. „Dan is de kans groot dat we er dit voorjaar wolvenwelpen bij krijgen”, zei een boswachter toen nog.

Die welpen zijn er inderdaad gekomen, alleen het trieste is dat ze niet geboren mochten worden. De wolvin werd namelijk overreden op een drukke weg: ze was waarschijnlijk op de vlucht voor recreanten, die in het niet-toegankelijke rustgebied rondliepen. Bij de sectie bleken er acht hele kleine embryo’s in haar te zitten.

‘Wolven zijn goed voor de natuur’

Het mannetje zou nog wel bij het natuurgebied Planken Wambuis rondlopen. Volgens wolvendeskundigen bestaat de roedel op de Noord-Veluwe nu uit het ouderpaar, twee jonge wolven uit 2019 en vier welpen die in 2020 zijn geboren. Een jonge wolf uit 2019 heeft noordelijker op de Veluwe een eigen leefgebied en op de Midden-Veluwe verblijft ook nog steeds een wolvin.

Volgens boswachter Frank Theunissen is het goed voor de natuur als er wolven op de Veluwe rondzwerven. „Ze spelen een ecologische rol bij het gezond houden van prooidierpopulaties, maar ook in het landschap. Als wolven samen jagen, kunnen ze zich bovendien op grotere prooien richten, zoals volwassen edelherten of keilers: de grote, mannelijke wilde zwijnen. In aanwezigheid van wolven verplaatsen prooidieren zich meer en veranderen ze hun graasgedrag. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor jonge boompjes die anders zouden worden opgegeten. Ook aaseters profiteren. Raven, vossen, rode wouwen, zeearenden en aaskevers eten graag van de prooiresten die wolven achterlaten.”