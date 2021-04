Helft van de Nederlanders viert Koningsdag niet door coronamaatregelen

De helft van de Nederlanders viert geen Koningsdag vanwege de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Doordat er door de maatregelen niet veel kan, slaan mensen de feestelijkheden over.

Waar Koningsdag altijd een zeer populair feest was, waar de meeste mensen wel iets mee deden, is dat dit jaar anders. Bijna de helft van de Nederlanders, 47 procent, zegt dit jaar geen Koningsdag te vieren.

Helft Nederlanders viert Koningsdag

Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen uitgaansgelegenheden open, geen vrijmarkten en zijn evenementen afgelast. Zo werd bijvoorbeeld 538 Oranjedag afgeschoten na veel kritiek. Ook lokale verenigingen doen amper wat aan de verjaardag van koning Willem-Alexander.

52 procent van de ondervraagden viert echter nog steeds Koningsdag. Wegens een gebrek aan activiteiten gaan veel mensen met familie de natuur in. In veel steden is het enorm druk in de parken. Daarom werden het Valkenbergpark in Breda en het Vondelpark in Amsterdam al gesloten.

Eén op tien lapt coronaregels aan laars

De meeste Nederlanders die wél Koningsdag vieren zegt zich aan de coronamaatregelen te houden. 38 procent van de feestvierders viert het alleen of met het eigen gezin. Ook blijft veertig procent van de deelnemers in de eigen woonplaats.

Voor één op de tien mensen die zeker een feestje gaan bouwen vandaag, is het zoals vanouds. Zij geven aan om Koningsdag ‘gewoon’ met meer dan tien mensen te gaan vieren. Zij verlangen naar een Koningsdag, zoals voor de coronacrisis.

Koning: ‘Koningsdag om nooit te herhalen’

Ook onze koning ziet graag het hele land volgend jaar weer oranje kleuren. „Een Koningsdag om nooit te vergeten, maar ook om nooit te herhalen”, sloot hij zijn bezoek aan Eindhoven af. Ze werkten een virtueel en coronaproof programma af. Koningin Máxima sprak de wens uit dat het „beetje bij beetje” weer mogelijk wordt om meer te kunnen doen.