Jonge vaccinvoordringers vermomden zich als oude opa’s in Mexico

In coronatijd moet je een beetje creatief zijn, al maken sommige mensen het wel heel erg bont. In Mexico vermomden twee dertigers zich als hun opa’s, tot aan wit geverfde wenkbrauwen aan toe. Of het ze is gelukt?

Twee Mexicaanse mannen van in de dertig zijn opgepakt omdat zij vermomd als senioren probeerden een coronavaccinatie te krijgen voordat ze aan de beurt waren. De twee ‘vaccinvoordringers’ hadden onder meer hun haren wit geverfd.

Vaccinvoordringers met witte wenkbrauwen

De mannen, 30 en 35, hadden ook hun wenkbrauwen wit geverfd. Ze gingen twee weken geleden naar een vaccinatiecentrum in Mexico-Stad, met vervalste identificatiebewijzen op zak. Het nieuws over de aanhoudingen werd woensdag in een persconferentie gebracht door Claudia Sheinbaum, de burgemeester van de Mexicaanse hoofdstad.

Goede vermomming in Mexico

De mannen zijn uiteindelijk in hun opzet geslaagd. Tot dusver zijn in Mexico alleen zorgmedewerkers, sommige leraren en mensen boven de 60 aan de beurt voor een inenting tegen het coronavirus. De bedriegers liepen uiteindelijk tegen de lamp omdat hun stemmen hen verdacht maakten. Ze zijn uiteindelijk gearresteerd. Momenteel loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de twee vanwege de vervalste identiteitsbewijzen.



#Nacional Dos hombres se disfrazaron de adultos mayores para engañar a las autoridades y vacunarse contra el #Covid19 en la alcaldía #Coyoacán, pero tras ser descubiertos fueron detenidos, informó la jefa de Gobierno de la #CDMX, Claudia Sheinbaum.https://t.co/jUZAqExfpy — Global News México (@GlobalNMexico) April 7, 2021

Schaarste vaccins

Tot dusver zijn in Mexico zo’n 9,7 miljoen doses coronavaccin toegediend. Iets meer dan 1,3 miljoen Mexicanen, ongeveer 1 procent van de bevolking, is al volledig gevaccineerd. Ook Mexico heeft te kampen met een schaarste aan vaccins. Het land beschuldigde rijke westerse landen er eerder van vaccins te „stelen”. De farmaceutische toezichthouder heeft noodgoedkeuring gegeven aan zes verschillende coronavaccins. En ook in Mexico is er kritiek op het vaccinayiebeleid, blijkt wel onder elk bericht van de burgemeester.



No entendí!!! Porque porcentajes mayores a 100?? Significa que ya pusieron segunda dosis? O sea que todos deben llegar al 200%? Es decir en cifras normales no llevamos ni el 50%?? Que alguien me explique!!! Por cierto, vacunen a todos los Médicos, a TODOS. — nora cr (@noraceballos) April 7, 2021

Heel hoog aantal coronadoden Mexcio

Mexico heeft na de Verenigde Staten en Brazilië het hoogste aantal coronadoden te betreuren. Tot dusver zijn er zeker ruim 205.000 personen in het land overleden aan de gevolgen van Covid-19. Vanwege de beperkte testcapaciteit ligt het dodental in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger.