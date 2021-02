Vrouwen verkleden zich als bejaarden om coronaprik te krijgen

Twee Amerikaanse vrouwen gingen recentelijke wel erg ver om een coronaprik te krijgen. Ze hadden zich namelijk vermomd als oude vrouwtjes, met mutsen, handschoenen en een bril toen ze zich meldden bij een priklocatie in Orange County, meldt ABC News. Ze werden op het nippertje gesnapt, maar de eerste prik hadden ze al binnen.

„Ik weet niet hoe ze er de er eerste keer mee zijn weggekomen”, zei Raul Pino, een lokale gezondheidsfunctionaris.

Volgens de politie zijn de vrouwen 44 en 34 jaar oud, en dus hebben ze volgens de regels geen voorrang. In Florida krijgen alleen mensen van 65 jaar en ouder voorrang, of mensen die in de zorg of een zorginstelling werken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“This is the hottest commodity that is out there right now.” Two women caught dressing up as seniors to get the COVID vaccine in Orange County! Details at 10 and 11 #FOX35News — Danielle Lama FOX 35 (@DLama_FOX35) February 19, 2021

Gelogen over leeftijd voor coronaprik

Toen het duo zich moest legitimeren, vielen ze door de mand. Bij het registreren voor de coronaprik hadden ze gelogen over hun leeftijd, zegt de politie. De vrouwen hebben een waarschuwing gekregen.

Volgens Pino zijn er meer gevallen geweest waarin mensen liegen over hun identiteit om een inenting te krijgen. „Het gebeurt waarschijnlijk meer dan we vermoeden”, zei de bestuurder erover. De lokale autoriteiten hebben de beveiliging bij de betreffende priklocatie inmiddels opgeschaald.

„Dit is het meest gewilde product dat er op dit moment te krijgen is”, lichtte Pino toe, verwijzend naar de coronavaccins. „We moeten dus heel voorzichtig zijn met de fondsen en de middelen die we krijgen.”

Senator ondanks regels naar buitenland

Het gaat wel eens vaker mis rondom corona in de Verenigde Staten. Niet alleen met de coronaprik, ook met de coronaregels nemen sommige mensen het niet zo nauw. Zo ook een Texaanse senator, Ted Cruz. Die reisde, ondanks de restricties, toch naar het buitenland.

Hij is gisteren verder onder vuur komen te liggen. Woensdag begon dat al, toen bekend werd dat hij op een vakantietripje was naar het Mexicaanse Cancún, terwijl in zijn thuisstaat Texas de noodtoestand is afgekondigd vanwege winterstormen. Een dag later keerde hij na een storm van kritiek weer terug naar de VS. Volgens de Washington Post is dit niet de eerste keer dat Cruz afgelopen jaar een vakantie slecht plande; afgelopen zomer zou Cruz een niet-noodzakelijk reis hebben gemaakt naar Jamaica, wat in strijd was met de landelijke coronaregels.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteren kwam de senator terug uit Mexico, maar het is onbekend of hij in quarantaine gaat. De landelijke Amerikaanse overheid heeft noodhulp naar de staat Texas gestuurd, die zwaar is getroffen door winterweer. Miljoenen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten en ook ziekenhuizen kampen met problemen als lage waterdruk en stroomstoringen.