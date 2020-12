Nieuwe trend: Italiaans dorpje verkoopt huizen voor 1 euro

Het regent uitgestorven Italiaanse dorpjes, die maar wat graag nieuwe inwoners willen trekken. Na bouwvallen die voor een euro werden verkocht, of een dorp dat geld toe gaf als je erheen verhuisde, is er nu wéér een dorpje dat huizen verkoopt.

Het pittoreske Castropignano is wanhopig op zoek naar inwoners. Het dorpje, gekenmerkt door het bouwvallige kasteel, ligt op zo’n 200 kilometer van Rome en wil het inwoneraantal graag uitbreiden.

Wie denkt: goh, dat lijkt wel heel veel op het verhaal van Santo Stefano di Sessanio of dat van Sambuca, heeft het volgens Castropignano echt mis. Ze pakken het namelijk écht anders aan, benadrukt burgemeester Nicola Scapillati tegenover CNN. Er zijn zo’n honderd verlaten gebouwen in het dorpje en de burgemeester wil dolgraag geïnteresseerden koppelen aan het voor hun perfecte huis. „Het doet me pijn dat ons prachtige stadscentrum omringd is door gebouwen die langzaam aan het vergaan zijn.”

„Ik wil mijn dorp levend houden. Ik houd van dit dorp.” Het dorp, dat één restaurant en één bar bevat, heeft volgens de man een slaperige aantrekkingskracht. „We hebben hier niets meer te offeren dan rust, stilte, natuur, goede uitzichten en lekker eten.”

Perfecte match vinden

„Ik contacteer zowel potentiële kopers als oude eigenaren, zodat ik de vraag kan matchen met het aanbod. Ik wil niet dat er een stormloop op mijn dorp komt”, legt hij uit. De burgemeester benadert de oude eigenaren om het huis over te nemen als ze het niet gaan verbouwen. Eigenaren geven hun eigendom liever weg dan dat ze moeten betalen om het huis af te laten breken. „Het is triest en gevaarlijk. Zonder renovatie zijn deze gebouwen gevaarlijk: ze kunnen ieder moment instorten.”

„Ik wil dat iedereen die hier een huis zou willen kopen, mij mailt met een plan hoe ze het huis willen verbouwen en wat ze met de grond zouden willen doen: wordt het een huis, een bed en breakfast, een winkel…?” Hij benadrukt dat het dorpje, waar momenteel zo’n 1000 mensen wonen, maar klein is en dat auto’s bijvoorbeeld niet door de kleine straatjes passen. „Ze moeten in die mail ook zeker vereisten opnemen.” Hoe specifieker het verzoek, hoe makkelijk het voor Scapillati wordt om het juiste huis voor geïnteresseerden te vinden.

Renovatie

Hoewel het huis maar één euro kost, zit er wel een addertje onder het gras. Zo moeten de kopers het pand binnen drie jaar renoveren en moet er een soort ‘borg’ betaald worden van 2.000 euro. Dat geld krijgen ze terug als de verbouwing klaar is. De renovatie zou volgens de beste man een eurootje of 40000 kunnen gaan kosten. Volgens Scapillati zijn er al tientallen geïnteresseerden uit Europa.

Lees ook: Voor wie waren die martelkamers eigenlijk bedoeld?