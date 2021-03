Géén 1 aprilgrap: Rusland komt met eerste coronavaccin voor dieren

Rond deze tijd van het jaar gaat er automatisch even een 1 april-filter overheen. Is het écht waar, of toch niet, denk je bij verhalen die minstens één vraagteken oproepen. Zo ook bij het bericht dat Rusland het eerste coronavaccin voor dieren heeft ontwikkeld. Maar het is toch écht waar.



Live blogging near April's Fool is a NIGHTMARE. Like a headline goes through Reuters: "Russia registers world's first COVID-19 vaccine for animals" and I'm like… pic.twitter.com/BRcJMHLhIZ — Martin Belam (@MartinBelam) March 31, 2021

Het eerste coronavaccin voor dieren is geregistreerd in Rusland. Het gaat om het middel Carnivac-Cov, meldt landbouwtoezichthouder Rosselchoznadzor. Dat kan mogelijk in april al in massaproductie worden genomen.



Carnivac-Cov, the first and so far the only #COVID19 vaccine for animals registered in Russia. Mass production will start in April; tests were made on dogs, cats, minks, foxes and Arctic foxes pic.twitter.com/mesRlcloBu — The Siberian Times (@siberian_times) March 31, 2021

Coronavaccin Rusland voor dieren

Russische onderzoekers hebben eerder ook al meerdere coronavaccins voor mensen ontwikkeld, waarvan Spoetnik-V de meeste bekende is. Ze hebben nu een wereldprimeur met het vaccin voor dieren. De ontwikkeling van Carnivac-Cov begon vorig jaar. Aan het onderzoek deden onder meer nertsen, honden, katten en poolvossen mee. Een topmedewerker van Rosselchoznadzor zegt dat alle gevaccineerde dieren antilichamen ontwikkelden.

Vraag naar dierenvaccin

Rusland verwacht dat er internationaal vraag zal zijn naar zo’n dierenvaccin. Er bestaat veel bezorgdheid over de overdracht van het coronavirus tussen dieren en mensen. Meerdere landen, waaronder ook Nederland, hebben uit voorzorg miljoenen nertsen laten ruimen.

Het nieuws over het dierenvaccin wordt intussen in alle windstreken opgepikt.



قالت هيئة Rosselkhoznadzor الروسية للرقابة الزراعية إن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا • اللقاح الجديد أطلق عليه اسم Carnivac-Cov • التجارب السريرية بدأت في أكتوبر شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها pic.twitter.com/Dx89he0bFX — كويت نيوز (@KuwaitNews) March 31, 2021



#Mundo | Rusia registra la primera vacuna del mundo contra covid-19 para animales La vacuna recibió el nombre de Carnivac-Cov y fue desarrollada por el Centro Federal para la Protección de la Salud Animal. Los ensayos clínicos iniciaron en octubre del año pasado. pic.twitter.com/hm1JE21s1n — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 31, 2021

Wat trouwens wél een 1 aprilgrap met dieren is:



