Deze Australiër is creatief in quarantaine en maakt een paard van afvalzakken

De Australische creatieveling David Marriott bedacht wel iets heel bijzonders om zijn verplichte quarantaine in een hotel door te komen. Hij maakte van het afval van zijn maaltijden een heuse cowboy outfit en een paard.

Marriott is een art-director uit Sydney en moest naar Londen reizen voor de begrafenis van zijn vader. Bij terugkomst moest de Australiër verplicht in quarantaine in een hotel in Brisbane. Marriott verwachtte al dat het „twee lange weken” zouden worden en daarom bereidde hij zich zo goed mogelijk voor.

Bang voor verveling in quarantaine

Uit angst voor verveling kocht hij een draagbare speaker en hij leerde zichzelf jongleren. Maar daar bleef het niet bij. Iedere maaltijd die de Australiër kreeg, zat in een bruine papieren zak. Hij irriteerde zich aan het feit dat al deze zakken bij het vuilnis zouden belanden en niet werden gerecycled. Dus besloot Marriott de zakken te verzamelen.

„Ik vond het een coole tas, van goede kwaliteit. Het heeft een geweldige structuur: dik bruin papier” , vertelt de Australiër. Nadat hij een poké bowl had besteld, kreeg hij een creatieve ingeving. „Dat is een hoed”, dacht hij. En de rest van de cowboy kledij volgde.

Russell het paard in quarantaine

Maar wat is een cowboy zonder paard? Uit een strijkplank en een bureaulamp ontstonden de eerste onderdelen van „Russell.” En de rest kwam vanzelf. Marriott zit er aan te denken om naast Russell ook nog een kat en een hond te maken.

Marriott neemt zijn kunstwerk behoorlijk serieus en vroeg het hotelmanagement zelfs om een uitlaatservice voor zijn paard. De hotelmanager kon de actie van de Australiër wel waarderen, maar wees erop dat ook „paarden in quarantaine moeten blijven.” Aangezien het hotel voornamelijk gasten in quarantaine ontvangt, werd het contact tussen het personeel en Marriott gewaardeerd.

Recyclen

De Australiër maakte met zijn actie behoorlijk wat mensen aan het lachen en daar gaat het volgens hem om. Daarnaast hoopt hij met zijn kunstwerk aandacht te trekken voor het recyclen van afval. In ieder geval heeft hij laten zien dat je een qurantaineperiode zeer creatief kunt gebruiken.