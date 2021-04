Britten krijgen gratis coronasneltesten en experimenteren met coronapaspoort

De Britten breiden hun testprogramma uit met gratis coronasneltesten voor thuis. Daarnaast experimenteert de Britse overheid met de mogelijkheden van een coronapaspoort.

De Britten zitten momenteel in een strenge lockdown. Vandaag maakt premier Boris Johnson bekend voor welke versoepelingen ruimte komt. Verwacht wordt dat de niet-essentiële winkels en kappers volgende week opengaan.

En ook qua testbeleid schaalt de Britse regering de boel op. Inwoners krijgen twee keer per week een coronasneltest opgestuurd. Ook zijn deze testen via het werk of bij de lokale teststraat te verkrijgen. De Britse scholen voeren daarnaast bij hun leerlingen coronatesten uit.

Hey?! Did you know when your child enters elementary school they need a *gasp* #VaccinePassport ? It's called a shot record.

Voorheen kregen alleen risicogroepen of bepaalde beroepsgroepen gratis coronasneltesten. Het uitgebreide testprogramma moet besmettingen sneller opsporen. Volgens de Britse overheid zijn via de sneltesten ruim 120.000 besmettingen ontdekt die anders niet waren gevonden.

De term coronapaspoort wordt in Britse media veelvoudig genoemd. Op 16 april begint hiervoor de eerste proef. In een coronapaspoort vindt men een recente negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs. Dit zou mogelijkheden bieden om straks bijvoorbeeld een sportwedstrijd of ander groot evenement bij te kunnen wonen. De proef vindt plaats bij een aantal lokale evenementen zoals een voetbalwedstrijd en snookerwedstrijd.

Can't wait to get my vaccine passport. And I don't want to be on a plane/train/ship with anyone who doesn't have one. #vaccinepassport #bigfan #covid

Dat de Britten niet vies zijn van een bezoek aan de pub is niks nieuws. Britse media melden dat gasten van kroegen en cafés het desbetreffende coronapaspoort niet hoeven te tonen. Ook is dit niet nodig in winkels en het openbaar vervoer.

“Boris Johnson ditches plans to force customers to show Covid vaccine passport when they visit the pub.”

I will boycott any business; pub, restaurant, or events company, that insists on a vaccine passport or ‘showing papers’ as my condition of entry.

There has to be millions of us, right?

Who is with me?

— Damien Durwent (@DDurwent) April 3, 2021