Ophef over Franse illegale elitefeestjes en ‘mee feestende’ ministers

Een restaurant vol mensen, waar mondmaskers niet nodig zijn. In Frankrijk gaan geruchten over illegale elitefeestjes, waar zelfs ministers bij aanwezig zouden zijn. Corona bestaat niet op deze avondjes uit.

„Wie hier komt, zet het mondmasker af. Eens je door de deur bent, bestaat Covid-19 niet meer. Iedereen moet zich hier thuis voelen”, zegt een ober op een wel heel opmerkelijk filmpje dat vorige week naar buitenkwam. Journalisten van de Franse tv-zender M6 filmden met een verborgen camera een illegaal elitefeest in Parijs. Zo’n veertig gasten waren aanwezig.



Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Dineren met ministers

Restauranteigenaar Christophe Leroy lijkt lak te hebben aan de coronaregels. Hij bezit populaire restaurants is Miami, Parijs en Saint-Tropez, waar menig beroemdheid een maaltijd nuttigt. De chef-kok zou verantwoordelijk zijn voor de locatie van dit geheimzinnige avondje uit.

Éen van de initiatiefnemers blijkt Pierre-Jean Chalençon, de eigenaar van het Franse paleis Vivienne. In de reportage van de journalisten vertelt hij dat hij met „enkele ministers in ‘geheime’ restaurants dineerde.” Hij vervolgt: „We leven nog altijd in een democratie, iedereen doet wat hij wil.”

#OnVeutLesNoms

En dat zorgt nogal voor wat ophef. In Frankrijk zijn de cafés en restaurants namelijk sinds oktober gesloten. Op Twitter circuleert momenteel de hashtag #OnVeutLesNoms (we willen de namen). Dit gaat om de mogelijke ministers die betrokken zouden zijn bij de elitefeesten.

Chalençon geeft in een persbericht aan het Franse persbureau AFP een reactie op alle ophef. Daarin beaamt hij dat hij één van de avonden organiseerde. Hij ontkent zijn opmerking over de ministers en noemt dit een „grapje”. Pierre-Jean Chalençon staat in Frankrijk bekend als een groot verzamelaar van objecten van Napoleon. Zijn advocaat laat weten dat zijn opmerking over de ministers een „briljante wijze is van Chalençon zijn omgang met absurditeit.”

Franse regering ontkent geruchten

Verschillende leden van de regering ontkennen de geruchten. Gabriel Attal, woordvoerder van de Franse regering, zegt het „geen seconde te geloven.” Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin start een onderzoek naar de kwestie en meldt, dat als de geruchten waar blijken, straffen zullen volgen.

En wat kost zo’n illegale eliteparty nu precies? Bij binnenkomst legt een gast allereerst 220 euro op tafel. Het menu kost tussen de 160 en de 490 euro.



A la suite du reportage de M6, j’ai demandé au Préfet de police de Paris de vérifier l’exactitude des faits rapportés afin, s’ils sont vérifiés, de poursuivre les organisateurs et les participants de ces dîners clandestins. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 4, 2021