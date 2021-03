Half opgegeten worst zorgt voor doorbraak in negen jaar oude inbraakzaak

Na negen jaar is een Duitse inbraakzaak op een opmerkelijke manier toch nog opgelost, namelijk door een half opgegeten stukje worst. De dader kon het tijdens de inbraak niet laten om een hap van de worst te nemen.

De politie van de Duitse grensstreek Noordrijn-Westfalen heeft de zaak tot een goed einde weten te brengen dankzij het DNA dat op het stukje worst zat. Het DNA werd vergeleken met dat van mensen die geregistreerd staan in een internationale databank.

DNA in Frankrijk gevonden

Het DNA bleek afkomstig te zijn van een 30-jarige Albanees. De Duitse politie werd onlangs gewaarschuwd dat de Franse politie een passend DNA-monster had genomen van de man. Hij is in Frankrijk opgepakt op verdenking van een gewelddadig misdrijf, schrijft persbureau AP.

De politie probeerde al eerder het DNA op de worst te vergelijken met mensen die bij hun eigen korps in de database geregistreerd staan, maar dat leverde geen match op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2012 (!) gab es einen Wohnungseinbruch in #Gevelsberg, bei dem die SpuSi ein Stück Wurst mit DNA-Spuren sicherstellte, damals ohne Treffer.

Ein Abgleich mit int. Datenbanken führte nun zu einem heute 30-Jährigen, dessen DNA 2021 nach einer Gewalttat in FRA aufgenommen wurde. pic.twitter.com/AyoxHImiRu — Polizei NRW EN (@polizei_nrw_en) March 9, 2021

Geen vervolging

Hoewel de politie de man verantwoordelijk houdt voor de inbraak van negen jaar geleden, kan hij niet meer worden vervolgd. De zaak is namelijk verjaard, waardoor Frankrijk de man hoogstwaarschijnlijk niet meer kan uitleveren aan Duitsland.

Het is niet duidelijk door welke soort worst de man werd verleid om tijdens de inbraak een hap te nemen. Volgens de Duitse politie zou het gaan om een ‘hardere variant’.