Twee mannen opgepakt in Frankrijk voor in gezicht steken Groningse agent

De Franse politie heeft twee mannen in het noorden van het land aangehouden. Dat meldt de politie. Ze worden verdacht van het in het gezicht steken van een Groningse agent afgelopen woensdag.

Het gaat om een 20-jarige man uit de Groningse gemeente Oldambt en een 32-jarige Amerikaan zonder vast woon- of verblijfplaats in Nederland. De twee mannen zitten momenteel nog vast in Frankrijk.

Avondklokcontrole

Woensdagavond ontstond er rond 22.00 uur een conflict tussen de mannen en de agenten tijdens een avondklokcontrole. Hierbij staken de mannen in op de agenten. Eén van de agenten raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en hals. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. De zwaargewonde politieagent is inmiddels buiten levensgevaar. De anderen agent raakte lichtgewond en mocht al snel naar huis.



Vanavond even na 22.00 uur is een agent ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht door waarschijnlijk een steekincident. Het incident vond plaats op de Van Houtenlaan in de stad Groningen. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. — Politie Groningen (@polgroningen) March 10, 2021

Fietsen

Donderdag deelde de politie beelden van de twee verdachten. Eerder op de dag maakte de politie ook hun signalementen bekend en werden er foto’s gedeeld van twee fietsen die op de plaats delict waren achtergelaten. Naar aanleiding van de beelden kwamen er ruim vijftig tips binnen. Die informatie is waardevol gebleken want mede hierdoor kwam de politie snel achter de identiteit van de mannen. Met behulp van de Belgische en Franse politie konden de mannen vanochtend worden aangehouden in het noorden van Frankrijk.



We delen de eerste beelden van 2 mannen die ervan worden verdacht woensdagavond betrokken te zijn bij een ernstig incident in #Groningen. Twee agenten werden aan de Van Houtenlaan aangevallen en verwond. Herken jij de personen via de link? Bel 0800-6070. https://t.co/2jvX6SMlFs — Politie Groningen (@polgroningen) March 11, 2021

Met de aanhoudingen is de zaak nog niet afgerond. Er wordt nu een uitleveringsprocedure in gang gezet om de twee mannen naar Nederland te krijgen. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.