Twitteraccount Eva Jinek gehackt door vriendelijke hacker mét boodschap

Team Jinek houdt van open kaart en niets onder het kleed wegmoffelen, blijkt wel uit hun laatste tweet waarin ze verklappen te zijn gehackt door Arsène Lupin, welbekend onder Netflix-kijkers. Al hing het wachtwoord misschien wel iets té open en bloot…

Het social media-account van de talkshow van Eva Jinek is vandaag gehackt en dat laat de redactie zelf weten op Twitter. Iemand die op de set van het programma is geweest, had via het account een bericht verstuurd met het verzoek het wachtwoord te veranderen.



Beste Arsène Lupin, Dank voor uw inbraak! Dat was een wake-up call die we goed konden gebruiken. Ons account is nu weer veilig! We gaan ons best doen om het zo te houden. 🙂 Groet,

Team Jinek pic.twitter.com/JATZtJjqxA — Jinek (@Jinek_RTL) March 2, 2021

Jinek vs Lupin

Op het Twitteraccount van Jinek verscheen vanmiddag een opvallend bericht: „Beste Arsène Lupin, dank voor uw inbraak. Dat was de wake-upcall die we goed konden gebruiken. Ons account is nu weer veilig! We gaan ons best doen om het zo te houden.”

Bijgevoegd zit een bericht van de hacker, die de naam Lupin gebruikt. Lupin is een karakter uit de verhalen van de Franse schrijver Maurice Leblanc. Rond dat personage is nu ook een Netflix-serie te zien, die hoge ogen gooit. De bijnaam van Lupin is ook wel de gentleman-dief.



subtitles in french shouldn't stop you from watching anything, especially this amazing gentleman thief. LUPIN is awesome, cant wait for season 2 8/10 pic.twitter.com/aMg0MRDQqc — Dak (@lemurfart) February 23, 2021

Gentlehacker

En een gentleman, dat was deze hacker ook. Hij had een tweet geplaatst op het account met de tekst: „Beste mevr. Jinek, uw account is gehackt. Dit is een vriendelijk verzoek uw wachtwoord te veranderen en de memo met de inloggegevens boven de studio in het opmaakhok weg te halen.” Ook waren de profielfoto en topfoto van het account aangepast met het verzoek het wachtwoord te veranderen.

Mensen

Tech-journalist Daniël Verlaan was het in elk geval niet, reageert tech-journalist Daniël Verlaan die wel van een goede hack-actie op z’n tijd houdt. „En ook een nette reactie vanuit Jinek. In alle eerlijkheid: ik houd wel van dit soort stunts. Laat gelijk zien waarom wachtwoorden op papiertjes aan muren hangen geen goed idee is.” Mensen reageren met lachende emoji’s en ‘mooie actie’. „En direct een gratis tip voor iedereen. Bewaar geen wachtwoorden op papier aan muren…”

Ook proberen mensen te raden wat het wachtwoord dan toch zou zijn geweest. „Ik gok dat het wachtwoord 3V4J1N3K was?”, gooit iemand een creatief-met-cijfers-die-op-letters-lijken-wachtwoordballetje op.

Bij deze nog wat wachtwoordtips.



