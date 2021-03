Kleinste stembureau van Nederland wijkt eenmalig uit naar de schuur

Het kleinste stembureau van Nederland is dit jaar – zoals altijd – te vinden in het Overijsselse plaatsje Marle. Maar de knusse huiskamer-setting zien we dit jaar voor het eerst niet. Het stembureau is verplaatst naar de schuur, vanwege de coronamaatregelen.

Ieder jaar stellen voorzitter Wim Westhoff en partner Elly hun eigen woonkamer beschikbaar om kiezers te ontvangen. Dit jaar kan dat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet. Tientallen mensen in je woonkamer ontvangen is namelijk niet coronaproof.

Stembureau in de schuur

Gelukkig heeft hij een schuur, waar kiezers en leden van het stembureau voldoende afstand kunnen houden. De stemmers kunnen er bovendien gebruik maken van een aparte in- en uitgang.

Normaal gesproken staat de koffie en het gebak klaar voor iedereen die komt stemmen. Westhoff baalt dat dat dit nu niet mogelijk is. „Doorgaans drinken we een kop koffie met de stemmers, en praten we even bij. Dat zit er dit jaar niet in”, zegt Westhoff. Alleen woensdag kan er gestemd worden en niet, zoals op sommige andere locaties, ook maandag en dinsdag.

Buurtschap Marle valt met haar 70 inwoners onder de gemeente Olst-Wijhe, maar ligt aan de andere kant van de IJssel. Het kreeg daarom een eigen stembureau om te voorkomen dat kiezers bij hoogwater 40 kilometer zouden moeten omrijden. Het woonhuis aan de Marledijk biedt al sinds 1948 onderdak aan het stembureau.

Het stembureau van Wim Westhoff is inmiddels ook een bekend fenomeen. In het Marle staan 49 kiezers geregistreerd, maar vaak is er een opkomst van meer dan 100 procent. Dat komt omdat mensen uit andere plekken vaak ook langskomen omdat ze de veelbesproken woonkamer ook wel eens van binnen willen zien.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2017, haalde het kleine stembureau zelfs een opkomst van bijna 300 procent. „Zo veel verwacht ik er deze keer niet”, zegt Westhoff. „Door het coronavirus zijn mensen voorzichtiger, en een deel mag per brief stemmen.”