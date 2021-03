Ook als jongeren het voor het zeggen zouden hebben, zou de VVD als grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen uit de bus komen. De partij van Mark Rutte behaalde bij de Scholierenverkiezingen 32 zetels, op basis van 20,1 procent van de stemmen.

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door voorlichtingencentrum ProDemos en laat leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo stemmen. Dit jaar verschilt de uitkomst niet zo bar veel van de (waarschijnlijke) realiteit: VVD is de grootste, en het aantal (voorspelde) zetels komt ook nog eens aardig overeen.

Volgens de laatste peiling van Ipsos stond de VVD op 35 zetels (2 meer dan de partij nu heeft). Als het aan de scholieren ligt, komt D66 op een tweede plaats met 16,8 procent. Dat zou goed zijn voor 27 zetels, en dat zijn er flink meer dan de verwachtingen: Ipsos verwacht zo’n 19 zetels voor de partij.

GroenLinks pakt ‘brons’ en staat voor de scholieren op een derde plek met 15,4 procent van de stemmen; 24 zetels. In 2017 was de partij nog de grootste bij de Scholierenverkiezingen, met 19,3 procent van de stemmen.

BIJ1, Volt en Ja21 zijn goed voor 2, 7 en 2 zetels. De PVV moet aan populariteit inleveren: ze gingen in de afgelopen vier jaar tijd van twintig naar tien zetels. Forum voor Democratie steeg juist: van 1 naar 8 zetels.

In hoeverre de Scholierenverkiezingen overeenkomen met de ‘grote broer’ is nog te bezien. Vandaag is de laatste dag waarop er gestemd kan worden. Gisteren en eergisteren waren het vooral de kwetsbaren en risicogroepen die de mogelijkheid kregen om te stemmen. Kiesgerechtigde 70-plussers mochten dit jaar vanwege het coronavirus per post stemmen. Bij 5 tot 10 procent van de stemmen was het fout gegaan, maar veel foutieve briefstemmen telden toch mee