Medewerkster stembureau ontslagen na oproep stembiljetten te verscheuren

Een partijdige medewerkster van een stembureau is per direct aan de kant gezet. Toen ze op Instagram een opmerkelijke uitspraak deed, sloeg de stemming al gauw om.

Je eigen politieke stem laten horen als je (als vrijwilliger) werkzaam bent op een stembureau. Dat kun je maar beter niet doen. Een medewerkster van een bureau in Rotterdam plaatste een foto op Instagram Stories waarbij ze iedereen opriep naar het bureau aan de Argonautenweg te komen. Tussen haakjes schreef ze erbij: „Als je op Thierry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet”. De vrouw doelde daarmee op stemmen voor Forum voor Democratie of de PVV. „Kusjessss”, eindigde ze haar oproep.



"Als je op Thierry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet." Zo iemand moet dus geen stemmen tellen, Gemeente Rotterdam! pic.twitter.com/WCaZHodmEz — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 16, 2021

Medewerkster stembureau ontslagen na oproep

Forum voor Democratie – en even later ook Geert Wilders – deelde haar Instagramfoto op Twitter. Ook de gemeente Rotterdam zag dat en greep vrijwel direct in. „De gemeente heeft per direct het stembureaulid de wacht aangezegd. De gemeente zet haar niet meer in”, reageert de gemeente een klein uur later op de tweet.



De gemeente heeft per direct het stembureaulid de wacht aangezegd. De gemeente zet haar niet meer in. We hebben haar gevraagd de social media post onmiddellijk te verwijderen. De neutraliteit van onze stembureaumedewerkers moet buiten kijf staan." ^SK — Rotterdam (@rotterdam) March 16, 2021

Gemeente Rotterdam greep snel in

De medewerkster van het stembureau gaf aan dat ze het als grap had bedoeld, maar de gemeente oordeelde dat ze haar functie niet langer meer kan vervullen.

„Zeker gezien alle ophef op sociale media hebben wij hier meteen op geacteerd. Dit wil je niet als gemeente. Medewerkers van stembureaus dienen neutraal te zijn. Deze mevrouw keert ook niet meer terug”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Medewerkster gevraagd foto te verwijderen

De woordvoerder sluit uit dat de medewerkster ook gehoor heeft gegeven aan haar oproep, omdat er op het stembureau veel leden zijn die controleren. Daarnaast is de vrouw gevraagd haar bericht op Instagram onmiddellijk te verwijderen. De gemeente benadrukt dat „de neutraliteit buiten kijf moet staan”.

De vrouw die de ophef veroorzaakte, heeft vreselijke spijt. „Het was bedoeld als grap voor mijn vrienden”, zegt ze tegen het AD. „Heel dom van mezelf. Ik vind het heel erg allemaal.”

