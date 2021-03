Aartsbisschop: ‘Ik trouwde Harry en Meghan niét eerder’

Het interview van prins Harry en Meghan met Oprah Winfrey deed flink wat stof opwaaien. Een allerhande aan onthullingen kwam naar buiten. Zo zou het koppel drie dagen eerder al echt zijn getrouwd. De aartsbisschop reageert hier op, want echt getrouwd waren ze toen dus nog niet.



Justin Welby: "What I learnt from Covid, the threat of cancel culture and the truth on Harry & Meghan’s wedding" – la Repubblica https://t.co/5fFOJ4HLA4 — Simon Sarmiento (@simonsarmiento) March 30, 2021

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, zegt dat hij prins Harry en zijn vrouw Meghan niét voor de officiële bruiloft in de echt heeft verbonden. „De wettige bruiloft was op zaterdag”, vertelt Welby in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica, verwijzend naar 19 mei 2018 toen Harry en Meghan voor het oog van de wereld trouwden in St. George’s Chapel in Windsor.



Meghan Markle, Harry marriage certificate contradicts secret wedding claim: report https://t.co/4tsVJepCQf pic.twitter.com/cpKYGTkRDc — Page Six (@PageSix) March 23, 2021

Aartsbisschop geen crimineel

„Ik heb het huwelijkscertificaat ondertekend, wat een wettelijk document is”, legt Welby uit. „En ik zou een ernstig misdrijf hebben begaan als ik het had ondertekend wetende dat het vals was.”

Welby reageerde op vragen over een opmerking van Meghan in het veelbesproken interview met Oprah Winfrey. Daarin vertelde de hertogin van Sussex dat zij en Harry drie dagen voor de bruiloft al een kleine ceremonie hadden gehad. De twee spraken toen hun geloften uit in het bijzijn van de aartsbisschop van Canterbury.

Op social media wordt weer volop gereageerd, waar vooral de Meghan-haters worden aangesproken die zeiden dat ze had gelogen. „Je geloften uitspreken naar de ander in Hollywood-style is géén huwelijk. Zelfs niet als de aartsbisschop naar die shit moet luisteren.”



Saying your vows to one another Hollywood style is NOT a wedding.

Even if the Archbishop of Canterbury has to listen to that shit. — Hugh Thompson (@hughegthompson) March 31, 2021

Beroepsgeheim

Volgens Welby zijn er voor de wettige bruiloft inderdaad een aantal ontmoetingen geweest met Harry en Meghan. „Maar wat daar is gebeurd, vertel ik niet.” Zou hij bij niemand doen. „Als je ooit met een priester praat, dan verwacht je dat het vertrouwelijk is. En dan maakt het niet uit met wie ik praat.”



The archbishop told the paper: “If any of you ever talk to a priest, you expect them to keep that talk confidential. It doesn’t matter who I’m talking to. I had a number of private and pastoral meetings with the duke and duchess before the wedding. — VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) March 31, 2021

Zo belt aartsbisschop Welby ook met de koningin, iets wat hij trots op Twitter deelt. „Het was een grote eer om met hare Majesteit de koningin te praten vanmiddag.” Hij wenst haar een vrolijk Pasen toe.



