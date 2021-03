Tilburgse ‘IS-vrouw’ Fatima H. (25) hoort vandaag nog niet haar vonnis

Een gevangenisstraf van vier jaar hangt Fatima H., ook wel de Tilburgse IS-vrouw genoemd, boven het hoofd. Ze zou vandaag haar vonnis horen, maar dat gaat toch nog niet gebeuren.

De rechtbank in Rotterdam velt vandaag nog geen eindvonnis in de strafzaak tegen de 25-jarige Fatima H. uit Tilburg. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van deelname aan terreurorganisatie IS en het voorbereiden van terroristische misdrijven. Het OM heeft in februari vier jaar cel tegen haar geëist. De reden van het uitstel wordt later vandaag bekend, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

IS-vrouw Fatima H.

Fatima H. was getrouwd met een Belgische IS-strijder van Sharia4Belgium, die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen. In 2019 keerde H., die op Twitter op niet heel florissante bijnamen kan rekenen, met haar kinderen via Turkije terug naar Nederland en werd meteen aangehouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Syriëganger Fatima H. uit Tilburg terug in Nederland met haar kinderen en meteen aangehouden' https://t.co/0Kb1jvKgys — Omroep Brabant (@omroepbrabant) November 20, 2019

Tijdens haar berechting heeft H. gezegd dat zij de gewelddadige ideologie van IS verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was. Ze zou naar Syrië zijn afgereisd om weeskinderen te helpen en volgens haar advocaat is alles haar overkomen. Volgens het OM is H. een onvervalste jihadbruid en heeft de vrouw trouw gezworen aan de kalief en haar strijdende man actief ondersteund.

In het kalifaat luisterde ze naar de naam ‘Umm Yahya’, wat moeder van de profeet Yahya’ betekent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

16- …een drone-eenheid van #ISIS. Het is niet duidelijk of deze Belgische jihadist nog in leven is. In het kalifaat ging ze door het even onder de naam ‘Umm Yahya’, wat ‘moeder van de profeet Yahya’ betekent. — Terrorisme Nieuws (@TerreurNieuwsNL) November 21, 2019

Ongewenst vreemdeling

In december is H. het Nederlanderschap ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. Zij heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen. Als ze dat verliest, zal ze na het uitzitten van een eventuele straf Nederland moeten verlaten, net zoals deze Britse jihadbruid. H. beschikt nog over een Marokkaans paspoort. Haar twee jonge kinderen zijn ondergebracht bij een familielid.