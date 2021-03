Poolse man al 192 keer gezakt voor theorie-examen rijbewijs

Moet je remmen, gas loslaten of niets doen? En welk verkeersbord waarschuwt je voor slecht zicht door sneeuw, regen of mist? Oh, en mag je met een mistachterlicht aan rijden als het flink regent? Als jij je rijbewijs hebt gehaald, zullen deze vragen je ongetwijfeld bekend voorkomen. Een Poolse man zal ze inmiddels kunnen dromen.

Een 50-jarige inwoner van de stad Piotrków Trybunalski (in het midden van Polen) heeft namelijk al 192 pogingen gedaan om zijn theorie-examen te halen. Een vereiste, ook in Polen, om te mogen afrijden en dat roze pasje in de wacht te kunnen slepen.

Al 17 jaar doet hij theorie-examens

Al zeventien jaar probeert de man te slagen voor zijn theorie-examen. Maar tot op heden is het nog niet gelukt. Volgens lokale media heeft nog nooit iemand in Polen zo veel mislukte pogingen gedaan. Het slagingspercentage ligt meestal tussen de 50 en 60 procent, meldt de Poolse nieuwssite Notes. De gemiddelde Pool haalt het theorie-examen vervolgens in twee of drie keer.

Waarom de man zo’n grote moeite heeft met de toets, is niet duidelijk. De theorie-examens hebben hem inmiddels zo’n 6000 Poolse zloti (omgerekend zo’n 1310 euro) gekost.

Niet de enige

De man uit Piotrków Trybunalski is niet de enige persoon die ver boven het gemiddelde zit. In dezelfde regio heeft iemand anders veertig pogingen gedaan. Elders in het land, in de stad Opole, zou iemand het schriftelijke examen 113 keer hebben gemaakt.

Ook een 42-jarige man uit Groot-Brittannië haalde het theorie-examen onlangs pas na 157 pogingen. De Brit is daarmee de grootste pechvogel van alle examenkandidaten in het land. Hij betaalde meer dan 4000 euro examengeld.

Even geduld

Wie momenteel zijn theorie- en praktijkexamen wil halen, moet geduld hebben. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is sinds 15 december dicht vanwege corona, en 300.000 theorie-examens zijn inmiddels uitgesteld. Krijg je een belofte dat je voorrang kunt krijgen om dat examen toch te halen, dan is dat oplichting, zei CBR-directeur Alexander Pechtold eerder. „Er proberen websites met veel beloften tussen de wachtenden te komen. Onderzoek wijst uit dat dat ’deze cowboys’ misschien wel duizenden mensen hebben gedupeerd.”

Wel kunnen vanaf volgende week sommige groepen weer een theorie-examen afleggen, meldde het CBR deze week. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die voor hun werk een rijbewijs nodig hebben, of die eerder een straf kregen waarvoor ze opnieuw examen moeten doen.



