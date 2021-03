Bioscopen houden deuren nog dicht: Sneltest voor ons juist de nekslag

Sneltesten aan de deur? Bioscopen en filmtheaters moeten er niet aan dénken. Dat kost ze – denken ze – nog eerder de kop dan de deuren nog even gesloten houden.

De brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters (NVBF) trekt zich terug uit een voorgestelde sneltest-pilot. Dit naar aanleiding van een stroom van ontstelde reacties van haar leden. Een in algemeen bericht stelt de organisatie: „Sneltesten in de bioscoop zijn praktisch en economisch onhaalbaar. Én hebben daarnaast geen toegevoegde waarde voor de al volkomen veilig ingerichte bioscopen. De betaalde testen zouden ook nog eens de definitieve nekslag kunnen betekenen voor de bioscoopbranche die al een jaar in zwaar weer verkeert.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brancheorganisatie voor #bioscopen en filmtheaters trekt zich terug. Geen proeven met #sneltest. Opstaan tegen deze waanzin. Geen #testbewijs — Kaktus (@MenuKaktus) March 12, 2021

Elke andere branche roept ‘zo snel mogelijk open’

De beslissing de deur nog even dicht te houden – al willen de bioscopen dat natuurlijk veel liever niet – is een opvallende. Meedenken over andere oplossingen willen de filmaanbieders wel. Ongeveer elke andere branche in Nederland vindt vindt dat ‘opening zo snel als mogelijk moet en dat dat ook kan’. Dit terwijl het aantal coronabesmettingen de afgelopen 24 uur het hoogste sinds twee maanden is. Winkeliers kondigden vandaag nog een hoger beroep aan om de deuren wijder open te kunnen zetten.

Sneltest-pilot voor bioscopen

Vorige week werd een sneltestpilot voorgesteld door de ministeries van OCW en VWS aan onder meer de NVBF. Die stelt in een verklaring: „De bioscopen wilden graag helpen om de samenleving weer eerder open te krijgen. Minister Hugo de Jonge stelt hier nu over dat ‘het geen onlogische gedachte is dat je over een tijd een paar euro extra voor de bioscoop betaalt om de kosten van een test te dekken’. De sneltest pilot zou een test moeten zijn voor het nieuwe wetsvoorstel ‘tijdelijke wet testbewijzen COVID-19’. Daarin worden bioscopen en filmtheaters onder de festival- en evenementennoemer geschaard . We zouden alleen toegankelijk zijn met een (betaald) testbewijs.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Exact ‘n jaar geleden maakten m’n muzikanten en ik rechtsomkeert, we zouden die avond in Kampen spelen. De theaters, bioscopen, musea zijn nu alweer heel lang dicht. ‘t Is stil in de politiek, ook in campagnetijd. Onbegrijpelijk. Maar dit is iets 👇🏼. #reddecultuur https://t.co/8h2tdrDXag — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) March 12, 2021

Directeur Gulian Nolthenius van de NVBF: „De bioscopen en filmtheaters willen graag meedenken over oplossingen voor eerdere versoepelingen, maar er heerst veel ongerustheid over dit voorstel. Het testen als voorwaarde voor bezoek is niet geschikt voor bioscoopbezoek en het betaald testen al helemaal niet. Bioscoopbezoek is bij uitstek een laagdrempelig uitje dat in de meeste gevallen kort van tevoren wordt gepland. Daarmee valt het onder de noemer horeca en detailhandel. Een sneltest zal een enorme drempel opwerpen voor de toegankelijkheid en spontaan bezoek van een bioscoop. Daarnaast zal, als de bezoeker de kosten van de test zelf moet dragen, de prijs van een bioscoopticket met 30 tot 50 procent stijgen. Dat is een disproportionele stijging. Bioscoop als voordelig uitje voor alle bevolkingsgroepen verdwijnt hiermee volledig. Een dergelijke toegankelijkheidsdrempel en het kostenverhogend vooruitzicht zal de definitieve nekslag betekenen voor de bioscoopbranche die al een jaar in een zwaar verlieslatende situatie verkeert.”

Protocol Verantwoord Bioscoopbezoek

De branche voelt veel meer voor een openstelling op basis van een triagegesprek aan de hand van het Protocol Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek. NVBF: „Dit protocol werd in mei vorig jaar gezamenlijk door de branche en overheid opgesteld en heeft aangetoond dat bioscopen en filmtheaters hiermee in alle veiligheid open konden. De bioscopen en filmtheaters in Nederland hebben onder dit protocol sinds 1 juni miljoenen bezoekers ontvangen, en er is geen enkele besmetting te herleiden geweest naar de bioscoop.”