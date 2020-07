CBR: ‘Voorrang op theorie-examen is oplichting’

Rijschoolleerlingen worden bedonderd met valse beloftes van bedrijven die voorrang garanderen bij het inplannen van een theorie-examens. CBR-directeur Alexander Pechtold waarschuwt voor deze vorm van oplichting en benadrukt dat „de werkelijke wachttijd twee à drie maanden is.”

Radio omroep BNR deed navraag over dit onderwerp bij de BOVAG, de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Pechtold legt donderdagochtend in in een interview met NPO Radio 1 uit dat niet oplettende leerlingen er bedrogen uitkomen. „Er proberen websites met veel beloften tussen de wachtenden te komen. Onderzoek wijst uit dat dat ’deze cowboys’ misschien wel duizenden mensen hebben gedupeerd.”

Zogenaamde voorrangsregeling

Hoe gaan deze bedrijven precies in zijn werk? De frauduleuze praktijken omvatten een aanbod van een eendaagse theoriecursus met aansluitend een theorie-examen. De bedrijven claimen leerlingen eerder in te plannen bij het CBR vanwege een zogenaamde voorrangsregeling. Nadat een geïnteresseerde kandidaat het geld heeft overgemaakt, krijgt de leerling een aantal dagen voor het examen een bericht dat deze niet doorgaat. Als reden wordt de drukte bij het CBR gegeven.

Maar juist daar wringt de schoen. Aangezien het geen geheim is dat het CBR kampt met een lange wachtlijst die kan oplopen tot drie maanden. Pechtold: „ Als dit soort bedrijven beloven dat je binnen een maand bij ons terechtkan, moeten er alarmbellen afgaan.”

Lange wachtlijst door corona

Het CBR laat aan BNR weten dat examens nooit geannuleerd worden. Daarnaast trekt Pechtold ook de eendaagse cursus in twijfel. „Het betreft een serieuze opleiding.”

De lange wachtlijst bij het CBR heeft onder meer te maken met de komst van het coronavirus. Door de maatregelen omtrent het virus konden veel examens niet doorgaan.

