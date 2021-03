Rapper Lil Nas X lanceert sneaker met druppel menselijk bloed

Rapper Lil Nas X heeft een wel heel bijzondere sneaker ontworpen. In samenwerking met Nike ontwierp hij de sneaker, die ‘Satan Shoe’ heet, naar aanleiding van zijn nieuwe single ‘Montero’. In de zool van de Nike sneaker zit een druppel menselijk bloed.

De schoen is een remake van een klassieke Nike Air Max uit 1997 met verschillende bijbelse verwijzingen naar de duivel. Zo zijn er van het model 666 paar uitgebracht die allemaal individueel genummerd zijn. Ook staat er een bijbeltekst over Satan die als bliksem uit de hemel valt geborduurd op de zijkant van de schoen en op de onderkant van de schoen is een afdruk van een pentagram te zien. En dan is er dus de druppel menselijk bloed, die ergens in de zool verwerkt is. Van wie het bloed is, is niet duidelijk.



MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹 👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Kritiek

Het ontwerp van de schoen komt overeen met de sfeer uit de videoclip van Lil Nas X’ nieuwe single ‘Montero’. Hierin verleidt hij de duivel met een lapdance. Het nummer en de bijbehorende sneakers leveren de rapper veel kritiek op. Op social media reageren mensen verontwaardigd en niet al zijn fans vinden de verwijzingen naar de duivel kunnen. Ze vinden dat het nummer niet geschikt is voor kinderen, terwijl veel kinderen juist graag naar de muziek van Lil Nas X luisteren.

Vanaf maandag zijn de schoenen in gelimiteerde opgave te bestellen. De sneakers zijn dan ook niet goedkoop. Een paar kost 1018 dollar (zo’n 860 euro).