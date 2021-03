Duitsers gaan massaal op vakantie naar Mallorca (en daar zijn veel Spanjaarden niet blij mee)

Duizenden Duitse vakantiegangers hebben het vliegtuig genomen naar het Spaanse eiland Mallorca. Sinds het eiland niet meer op de lijst met risicogebieden van de Duitse overheid staat boeken Duitsers massaal een vlucht.

Omdat Mallorca niet meer op de lijst met risicogebieden staat, hoeven mensen die er zijn geweest bij terugkomst in Duitsland niet meer in thuisquarantaine en dat maakt het eiland voor veel mensen een aantrekkelijke vakantielocaties. In hoofdstad Palma arriveerden gisteren maar liefst 60 vliegtuigen uit Duitsland. Vandaag worden er nog een 70 vliegtuigen verwacht.

‘Goed geboekt’

De Duitse luchtvaartmaatschappij Eurowings maakte melding van 44 vluchten op zaterdag en zondag. Dat is bijna vier keer meer dan een weekend eerder. Toen ging het om twaalf vluchten. De luchtvaartmaatschappij wilde tegenover het Duitse persbureau DPA niet zeggen hoeveel mensen er precies aan boord waren. Een woordvoerder wilde wel kwijt dat er ‘goed was geboekt’. Toch lag het aantal vluchten fors lager dan gebruikelijk was voor de pandemie. Tui bracht vanaf vijf Duitse luchthavens zo’n 2000 vakantiegangers naar het eiland.

Mallorca staat niet meer op de Duitse risicolijst omdat het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners voldoende is gedaald. Reizigers krijgen vanaf komende dinsdag wel te maken met een nieuwe regel. De Duitse regering verlangt dat mensen voordat ze op het vliegtuig naar Duitsland stappen een negatieve coronatest laten zien.

Spanjaarden niet bij met toeristen

Veel Spanjaarden zijn niet blij met de toestroom van buitenlandse toeristen. Ze mogen zelf vanwege het strenge coronabeleid hun regio’s niet verlaten. „Wij mogen onze familieleden niet bezoeken”, zei een 28-jarige Spanjaard tegenover persbureau AFP. „Het bevalt me niet dat een buitenlander hier gewoon naartoe kan komen, terwijl hij net als ik gewoon corona kan hebben.”

Als reactie op de grote toestroom van toeristen zijn de beperkingen op de eilanden strenger geworden. Zo mag de horeca alleen buiten open zijn en gaat op het hele eiland om 17:00 de tap dicht.