Honderden mensen beboet bij illegale straatrace in Antwerpen

De Vlaamse politie heeft 450 mensen op de bon geslingerd die gisteravond aanwezig waren bij illegale straatraces in Antwerpen. Ook werden er auto’s en brommers in beslag genomen. Dat meldt de politie van Antwerpen.

Een grote groep mensen kwam gisteravond samen in de omgeving van treinstation Antwerpen-Luchtbal. Volgens de politie hadden veel mensen opgevoerde voertuigen bij zich. Omwonden maakten meerdere meldingen van overlast en volgens de politie hielden mensen zich niet aan de coronamaatregelen.

Crash

De laatste weken heeft de wijk regelmatig te maken gehad met vergelijkbare bijeenkomsten die overlast veroorzaken. Vorige week moest de politie nog optreden nadat er een crash had plaatsgevonden. Ook keerde iemand zich toen tegen de agenten en werd aangehouden.

„Omdat eerdere politietussenkomsten regelmatig uitdraaiden op een kat-en-muisspel met de aanwezigen, besloten de teams van de regio Noord een gerichte actie op poten te zetten”, meldt de politie. Voor die actie waren onder meer een helikopter, hondenteam, de mobiele eenheid en de recherche opgetrommeld. Agenten sloten een parkeerterrein af waar de autoliefhebbers zich hadden verzameld. „Zowel bestuurders als toeschouwers werden bij het verlaten van de plaats door de politie gecontroleerd en beboet. In totaal ging het om ongeveer 450 personen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisterenavond trad de politie op tegen illegale races in parkings op de Noorderlaan en de Groenendaallaan. 450 aanwezigen werden beboet, 4 wagens en 2 brommers werden in beslag genomen. Lees het hier: https://t.co/fmkD0W0qJe pic.twitter.com/tImYk6D5JN — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) March 28, 2021

Vier auto’s werden ingenomen vanwege racen en het in gevaar brengen van anderen. De twee in beslag genomen brommers waren opgevoerd. Ook moest een bestuurder zijn rijbewijs inleveren omdat hij onder invloed van drugs was.

Brief

In België is er veel aandacht voor onveilig rijden. Belgische autopmobiliosten die te hard rijden krijgen niet alleen een boete, maar ook een brief van iemand die een dodelijk slachtoffer heeft gemaakt bij een verkeersongeluk. De aanpak moet ervoor zorgen dat overtreders hun rijgedrag verbeteren, melden Belgische media.