5 films en series die in week 10 op Netflix verschenen: The Blacklist en meer

Ook in week 10 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar seizoen 7 van The Blacklist, een nieuwe manier om ware liefde te vinden en een dag waarop alles mag.

In de afgelopen week heeft Netflix weer een hoop moois toegevoegd. Wij hebben de vijf meest interessante titels voor je op een rij gezet. Zo verschenen er deze week met The One en Caïd twee razend spannende thriller-series en is ook het zevende seizoen van The Blacklist beschikbaar. Mochten thrillers niet je ding zijn, dan kun je genieten van een nieuwe seizoen Last Chance U of de familiefilm Yes Day.

Nieuw op Netflix in week 10

1. The One (seizoen 1)

Serie

Genre: misdaad

Iedereen hoopt in zijn leven ooit tegen de ware aan te lopen. In deze Netflix-serie is dat een stuk eenvoudiger dan in het echte leven. The One gaat over een succesvol bedrijf dat door middel van DNA-tests de liefde van je leven kan opsporen. Dat klinkt als het begin van een romantische film, maar dat is het zeker niet. Ook perfect gematchte liefdespartners kunnen duistere geheimen hebben. Na tien jaar gaan steeds meer koppels twijfelen aan hun keuze en dreigt een duister geheim aan het licht te komen.

2. Last Chance U Basketball (seizoen 1)

Serie

Genre: documentaire

Last Chance U is één van de meest indrukwekkende sportdocumentaires van de laatste jaren. In voorgaande seizoenen kregen we een indrukwekkend kijkje in de bijzondere wereld van college football. Op verschillende scholen zagen we hoe tot op het bot gemotiveerde coaches er alles aan deden om de jeugd een kans te geven. Dat gaat nu opnieuw gebeuren, maar dan in het basketball. Netflix ging naar Los Angeles om daar de College Huskies te volgen voor een nieuwe seizoen van deze indrukwekkende serie.

3. Caïd (seizoen 1)

Serie

Genre: misdaad thriller

Na het succes van Lupin komt er nog een veelbelovende Franse serie naar Netflix. In Caïd (Dealer) volgen we twee documentairemakers die zich aansluiten bij een bende om dichterbij een gangsterrapper te komen. Ze willen een documentaire over hem maken, maar dit loopt al snel uit de hand. De twee worden meegezogen in een drugsoorlog tussen twee bendes en zijn hun leven niet meer zeker. Wat de serie uniek maakt, is de manier van filmen. Caïd vertelt een fictief verhaal, maar is gefilmd als een documentaire. Hierdoor voelt het als kijker of je er middenin zit.

4. The Blacklist (seizoen 7)

Serie

Genre: thriller

We hebben er even op moeten wachten, maar Raymond “Red” Reddington is terug op Netflix. De briljante voortvluchtige die zes seizoenen geleden werd ingelijfd door de FBI gaat opnieuw samen met Elizabeth Keen op pad om andere slechteriken op te sporen. Dat gebeurt in dit seizoen overigens wel in minder afleveringen dan je gewend bent. Door corona is de productie tijdelijk stil komen te liggen en bestaat seizoen 7 uit 19 afleveringen in plaats van de gebruikelijk 22. Jammer, maar nog steeds meer dan genoeg voor een intens binge-sessie.

5. Yes Day

Film

Genre: comedy

Kinderen opvoeden is een behoorlijke uitdaging en ‘nee’ is een woord dat je regelmatig nodig hebt. Behalve op ‘Yes-Day’. In deze Netflix-film zien we hoe een moeder en vader, die altijd nee zeggen, akkoord gaan met een dag waarop alles mag. Dit resulteert in een doldwaas avontuur vol plezier en emotionele momenten. Een typische feelgood-comedy voor het gehele gezin.

