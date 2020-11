Nieuwe korporaal-chef in Canadese leger is… IJsbeer Juno

Korporaal-chef van het Canadese leger word je niet zomaar. Daar moet je veel training voor ondergaan, meerdere fitnesstesten doorkomen en nog een heleboel meer. Tenzij… je een ijsbeer bent én toevallig geboren bent op de dag waarop de Canadezen overleden militairen herdenken.

Het overkwam ijsbeer Juno uit de Toronto Zoo. Ze is geboren op 11 november 2015, en haar naam slaat op het Franse strand waar Canadese troepen in de Tweede Wereldoorlog landden, Juno Beach. 11 november is de dag waarop de Canadezen hun overleden militairen herdenken én ijsberen zijn ook nog eens de officiële mascotte van het Canadese leger. Toevalliger kan bijna niet.





Happy 5th Birthday Master Corporal Juno! Born on Remembrance Day 2015, Juno was named in honour of Juno Beach and was… Posted by The Toronto Zoo on Wednesday, November 11, 2020

Juno werd meteen na haar geboorte benoemd tot soldaat, al hoefde ze gelukkig niet te vechten. Over de afgelopen jaren kreeg ze een steeds betere rang. Eerst werd ze vernoemd tot korporaal en vanaf haar vijfde verjaardag, afgelopen 11 november, mag ze zichzelf korporaal-chef noemen. Om alles nog wat officiëler te maken werd een certificaat bij Juno’s verblijf neergezet, iets dat ze zelf nogal gek leek te vinden. Ze is de eerste ijsbeer die een officiële rang binnen het leger krijgt.

Ambassadeurs

Maar Juno heeft naast korporaal-chef van het Canadese leger nog een belangrijke taak. Zij en haar broers, Hudson en Humphrey, zijn ambassadeurs van ijsberen over de hele wereld. Volgens de dierentuin staat het drietal symbool voor de strijd tegen klimaatverandering. „We zijn vereerd met de promotie”, zegt de CEO van de dierentuin in een persbericht. „Ze is een uitstekende ambassadeur voor haar soortgenoten in het wild.”

Juno toen ze nog maar een paar maanden oud was:



So cute! See baby Juno the polar bear cub as she romps through the #snow for the first time at the Toronto Zoo. pic.twitter.com/4pVmBReoPr — The Weather Channel (@weatherchannel) February 27, 2016

Juno is ondanks haar belangrijke functies niet de grootste ijsbeer. Ze is zelfs aan de kleine kant, en al helemaal als je haar vergelijkt met haar moeder Aurora en tante Nikita. „Ze moet nog wat groeien”, schrijft de Toronto Zoo op Facebook. „Maar ze zet grote stappen en krijgt steeds meer vertrouwen tussen andere ijsberen.”

