Hennepvondst in Pablo’s IJscobar laat de mensen heel hard lachen

De grap van de dag: politie doet inval in ijssalon met de naam Pablo’s IJscobar. Klinkt inderdaad als zo’n beetje dé grootste drugsbaas aller tijden. Niet heel handig dus om je zaak zo te noemen en de grappen en grollen zijn dan ook niet van de lucht. Pablo’s IJscobar werd zelfs trending op Twitter!



Het schijnt dat Pablo's IJscobar ook een leuke slogan had: 'Creamineel lekker ijs!' — Lisanne (@meer_lisanne) March 10, 2021

In een pand in Bennebroek heeft de politie dinsdagmorgen een hennepkwekerij ontdekt. 411 hennepplanten werden aangetroffen in Pablo’s IJscobar en de politie heeft twee verdachten die nog niet zijn aangehouden.



Vanmorgen is in Bennebroek bij Pablo's IJscobar een beginnende hennepkwekerij aangetroffen. Zo'n 350-400 jonge stekjes zijn aangetroffen. Ook is een motor in beslag genomen. pic.twitter.com/EVkqMy2gxe — Laurens Bosch (@BoschLaurens) March 9, 2021

Een agent met een goed reukvermogen kwam de hennepkwekerij een paar maanden geleden al op het spoor, waarna een vervolgonderzoek werd ingesteld naar Pablo’s IJscobar. Al deed de naam waarschijnlijk ook al wel wat alarmbelletjes rinkelen.

Reacties op Pablo’s IJscobar



Bhahahak, ada berita trending di Twitter NL, toko es krim di geledah isilop karena ketahuan tanam ganja di dalem tokonya (Di NL, nanem ganja termasuk ilegal. Nama toko es krimnya? Pablo's IJscobar. (Ijs = es) cc @arieparikesit xD — CR 🌱🐟 (@tweetsfromcurry) March 10, 2021

Op Twitter wordt uit alle windstreken gereageerd op het nieuwtje en iedereen is het erover eens. Dít is humor. „Echt heel grappig, ik moet ervan huilen”, reageert iemand zelfs. En „I love the Netherlands!”

„Ik zag dat dat trending was, en ik vroeg me oprecht af of het echt ging over een ijscobar of over drugs. Blijkt het beide te zijn! Geniaal!”, schrijft iemand. „De naam van die tent! Ik kan niet meer stoppen met lachen.”

Voor een andere Twitteraar is dit het leukste nieuws dat hij vandaag heeft gelezen. „Nederland is een bron van grappig nieuws. Vorig jaar werd een trein gered door een walvisstaart en nu hebben we dit.” En dan hebben we dit ook nog.



I am not surprised… Police found drug plants in Dutch Ice cream parlour Pablo's IJscobar.

Good or bad marketing? pic.twitter.com/AtOluHOzUB — Jean-Pierre Cornelis (@jaypeespecial) March 10, 2021

Overigens is het niet bekend of de Pablo’s IJscobar ook bolletjes met hasjsmaak verkocht.



