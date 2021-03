Agent opgepakt in veelbesproken vermissingszaak Sarah Everard (33)

Op 3 maart verdween de Britse Sarah Everard van de radar en sindsdien houdt het de gemoederen flink bezig. Een agent is nu gearresteerd. Op social media maken veel vrouwen zich zorgen, maar ook boos om reacties die impliceren dat het haar eigen schuld zou zijn, ‘omdat ze alleen in het donker liep’. „Met wie moet ze anders lopen? Met een agent misschien?!”



This Sarah Everard story is heartbreaking ‘She shouldn’t be walking alone at night’ Who should she walk with then? A police officer perhaps? — Vic (@vicakie) March 10, 2021

De Britse politie heeft een agent gearresteerd in een geruchtmakende vermissingszaak. Hij wordt verdacht van ontvoering en moord. Ook is een vrouw aangehouden die mogelijk wat te maken heeft met de verdwijning van de 33-jarige Sarah Everard.



BREAKING – Detectives investigating the disappearance of Sarah Everard in London have tonight arrested a serving Metropolitan police officer. The man was arrested at an address in Kent. Police have described the arrest as a “significant development.” pic.twitter.com/fNmi9PtOxz — Mark White (@skymarkwhite) March 10, 2021

Schokkend

De politie noemt de arrestatie van de agent, een veertiger, een belangrijke ontwikkeling. Het is „schokkend en zeer zorgwekkend” dat de verdachte zelf werkt bij de politie. Hij zit in de eenheid die verantwoordelijk is voor de bescherming van onder meer overheidsgebouwen, ambassades en residenties van ministers en hoog bezoek. De agent wordt verder ook nog verdacht van openbare zedenschennis.



God, this is so horrible. https://t.co/nZFdn2EFFX — Emma Kelly (@TooManyEmmas) March 10, 2021

Sarah Everard

Everard verdween op 3 maart spoorloos in het zuiden van Londen. Ze was op dat moment te voet onderweg naar huis. Haar verdwijning houdt de gemoederen flink bezig. De politie zocht met speurhonden naar de vrouw en bezocht volgens Britse media honderden huizen in de omgeving. Familie en vrienden deelden flyers uit.

#Sarah

Op social media reageren mensen bezorgd. „Vrouwen zijn nooit veilig, waar dan ook”, reageert ene vrouw, waarop een man antwoordt: „Zelfde geldt voor mannen. Erg verontrustende vrouwen lopen er rond.”



Same for men. Some very disturbing women out there. — Zoomzoom (@DBS_Bikemech) March 10, 2021

„Ik kan niet stoppen met denken aan Sarah Everard vandaag. Mannen moeten begrijpen waarom we en hoeveel van ons zich verbonden met haar voelen. Dit had ons kunnen overkomen, onze vriendinnen, onze zussen, onze collega. Iedereen voelt die angst. Zij IS wij.”



I can’t stop thinking about Sarah Everard today. This is a men’s problem, and they need to understand why and how so many of us feel connected to her: that could be us, our friends, our sister, our work pal. Everyone has felt that fear. She IS us. — Morgan Mead (@morgancmead) March 10, 2021

Ook wordt door mensen wel heel opmerkelijk gereageerd op de verdwijning, somt iemand een aantal reacties op, waarin het bijna lijkt alsof het Sarahs ‘eigen schuld’ is, omdat ze „in het donker wandelde met oordopjes in.”



Sarah Everard is missing and a police officer is currently arrested on suspicion of her murder and these are some of the responses. If your attitude is to continuously blame and pass accountability to victims while excusing the perpetrators, then YOU ARE PART OF THE PROBLEM. pic.twitter.com/KY2hbOlaFY — Erin Boland (@Erin_Boland06) March 10, 2021

Maar bovenal boezemt het angst in bij veel vrouwen, die ook weleens in het donker lopen en voetstappen achter zich horen.



Struggling to put feelings into words around the Sarah Everard case. So often I've told myself I'm overreacting when I cross the road because there's someone walking a bit too closely behind me or tell my friends to text me when they get home. But it's not overreacting is it? — Sarah Ann Harris 🤷‍♀️ (@smallest_sarah) March 10, 2021

Ook worden knuffels uitgedeeld.



Hugs to anyone who is being especially triggered by the language surrounding Sarah Everard's disappearance. I'll never forget the questions that followed my assault, which took place on a walk home alone at night. It was not my fault. It is never our fault. Hold tight to that. pic.twitter.com/SCN7nQRL4k — Kiran Millwood Hargrave 🏳️‍🌈 (@Kiran_MH) March 10, 2021