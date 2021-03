Flinke celstraf voor afsteken vuurwerk in poepzak voor woning

Sommigen zitten in de piepzak, anderen doen iets met een poepzak. Zo stopte een 39-jarige man vorig jaar poep in een zak (niet van zichzelf) (de poep) en heeft dat bij een voordeur laten knallen. Hij moet het bekopen met een behoorlijke straf, al vond hij het voorarrest eigenlijk helemaal niet zo erg.



De 39-jarige Patrick K. uit Uden is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij in mei vorig jaar een vuurwerkbom met een zak met poep liet ontploffen voor een woning van een oude vriendin in de Bitswijk.

Door de ontploffing ontstond een grote ravage, waarbij „alles met ontlasting was besmeurd”, zo schrijft de rechtbank. Ook krijgt hij een drugsverbod opgelegd en moet hij zich laten behandelen bij een verslavingskliniek.

Ontploffing poepzak

Door de ontploffing in de nacht van 22 mei vorig jaar ontstond forse schade aan onder meer de voordeur, het kozijn en de brievenbus van het vrouwelijke slachtoffer. Daarnaast waren de woning en de voortuin besmeurd met ontlasting. Hij zal daarna vast wel even in piepzak hebben gezeten en niet lang daarna kon de man worden opgespoord. Niet omdat het zijn poep was, maar omdat hij dna had achtergelaten bij het dichtknopen van de zak. Hij is overigens niet de enige die iets wilde zeggen met een zak poep.



De man zei tijdens een eerdere zitting dat hij bevriend was met het slachtoffer, maar dat hij geen relatie met haar had. Wel zou ze zijn scooter niet hebben willen teruggeven. „Ik ben geen heilige, maar het is wel uit de hand gelopen tussen ons.”

De man was verslaafd aan GHB en speed, maar is daar noodgedwongen van afgekickt tijdens zijn voorarrest. „Dat ik nu onschuldig vastzit, vind ik niet erg, ik had dit echt nodig”, zo zei hij toen.

Klachten

De opgelegde straf is lager dan eis van het Openbaar Ministerie. Dat vroeg eerder om een deels voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. De rechtbank was er niet van overtuigd dat de vuurwerkbom „levensgevaar” of gevaar op „zwaar lichamelijk letsel” veroorzaakte. Volgens de rechters was niet duidelijk welk vuurwerk K. gebruikte, wat voor kracht er vrijkwam bij de ontploffing en hoe groot het risico op brand was.

De rechters wezen op het slachtoffer, dat psychisch veel last ondervond van het incident. De explosie veroorzaakte daarnaast „grote onrust in de plaatselijke gemeenschap.” De rechtbank vond het wel positief dat de man na het incident stopte met het gebruik van drugs en intensieve begeleiding van een zorgstichting accepteerde.

Hoge straf poepzak

Op social media wordt wisselend gereageerd op het nieuws over het vuurwerk in de poepzak. Iemand noemt het „ziek”, anderen verbazen zich over de strafmaat, die vaak vergeleken wordt met pedofilie. „Wauw, nog hoger dan de eerste de beste pedofiel”, schrijft iemand. En „Nog hogere straf dan een pedofiel.” Meer algemeen: „Een jaar cel is toch wel erg veel?” En iets minder genuanceerd: „Één jaar cel hiervoor? Voor iemand aanrijden, kinderen verkrachten en ontucht krijg je minder! Wat een #lulhannes van een rechter zeg!”

Wanneer het overigens om emmers met poep gaat, wordt het weer een heel ander verhaal.



