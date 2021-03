Kim-Lian van der Meij ligt in het ziekenhuis

Slecht nieuws vanuit Zweden. Kim-Lian van der Meij is opgenomen in het ziekenhuis met een nierbekkenontsteking. Dat laat ze weten via Instagram. „Zaterdag ben ik opgenomen met 40,2 graden koorts en hevige pijnen in mijn buik”, schrijft de actrice.

De 40-jarige Kim-Lian verwacht er weer helemaal bovenop te komen. „Erg pijnlijk en vervelend, maar er wordt goed voor me gezorgd. En ik ga er weer helemaal bovenop komen.”



De Nederlandse presentatrice wilde zelf niet per se het nieuws delen, maar merkte dat Nederlandse media „lucht kreeg” van haar ziekenhuisopname. Daarop besloot Van der Meij het nieuws zelf te delen met haar volgers.

Kim-Lian noemt haar ziekenhuiskamer „bloedsaai”. Zo mag ze geen bezoek of bloemen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Daarom doet de zangeres een oproep voor tips voor leuke films, series, online spelletjes en boeken. Deze tips stromen samen met de beterschapswensen binnen onder de post van Kim-Lian.

‘Get well soon’

De tips en beterschapswensen stromen binnen. Onder meer Chantal Janzen, Ferry Doedens, Marijke Helwegen en William Rutten wensen Kim-Lian veel beterschap en sterkte.

Ook fans van de zangeres, presentatrice en musicalster reageren op de post en wensen Kim-Lian veel beterschap en ‘Get well soon’. Kim-Lian ligt in een Zweeds ziekenhuis, omdat zij in Zweden woont met haar man Daniel en drie kinderen.