Veelbesproken interview van Oprah met Harry en Meghan ook in Nederland te zien

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn vandaag voor het eerst sinds ze afstand namen van het Britse koningshuis te zien in een televisie-interview. De eer was aan goede vriendin Oprah Winfrey, die het echtpaar ongeveer een maand geleden mocht ondervragen. Hun twee uur durende gesprek is te zien op de Amerikaanse zender CBS.

Oprah zal eerst met alleen de zwangere Meghan praten over onder meer haar leven als royal, haar huwelijk, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de extreme media-aandacht. Ook zal de hertogin van Sussex vertellen over het moederschap en zoontje Archie. Daarna schuift Harry aan en hebben ze het met Oprah over hun verhuizing naar de Verenigde Staten, plannen voor de toekomst en dromen voor hun gezin.

De talkshowhost zou carte blanche hebben gekregen en alle vragen mogen stellen die ze had. De afgelopen dagen verschenen er al voorstukjes van het interview. Daarin was onder meer te zien dat Harry de vele media-aandacht vergeleek met die voor zijn moeder Diana. „Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds geweest moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar.”

