Invoering vierseizoenentijd: nóóit meer discussie, nóóit meer klok verzetten

Een vierseizoenentijd, een tijdsverschil van een half uur ten opzichte van de huidige situatie, heeft grote voordelen, stellen de meteorologen van Weeronline ook dit jaar weer. Zoals minder gladheid in de avondspits, en het heetste moment van de dag valt in de zomer eerder. En dan hebben we het nog niet eens over de bioklok gehad.

Het is niet voor het eerst dat deze meteorologen voor de invoering van een vierseizoenentijd pleiten. „We proberen nog steeds een goede oplossing aan te dragen in deze discussie.”



Zowel in de winter als in de zomer brengt dit voordelen met zich mee!https://t.co/v6lJgy7JXY — Weeronline (@weeronline) March 24, 2021

Jaco van Wezel en zijn collega’s hadden het tijdens de lunch of bij de koffieautomaat vaak over de discussie van de invoering van een permanente zomertijd of juist wintertijd en welke dan de voorkeur heeft. „Al gauw kwamen we met de suggestie om de klok eenmalig een half uur op te schuiven. Je pikt van beide iets mee, je bent van het klok verzetten af en je hebt nooit meer de nadelen van die continue veranderingen van zomer- naar wintertijd en andersom.”

Vierseizoenentuin?

Onder het woord verschijnt subiet een rode streep in Word en ook op Google wordt het nog niet herkend. ‘Bedoelde je: vierseizoenentuin?’, probeert de zoekmachine vriendelijk doch onnodig te helpen. Nee, we bedoelen toch echt vierseizoenentijd. Hoogste tijd dat vierseizoenentijd namelijk de normaalste zaak van de wereld wordt, of elk geval in Nederland, vindt meteoroloog Van Wezel. Al zou het natuurlijk ideaal zijn als andere landen ook mee zouden doen, „maar dat is nog niet heel realistisch.”

Vierseizoenentijd: wat is het?



Schaf deze akelige verstoring van de biologische klok toch gauw af. Mensen hebben hier veel hinder van en zorgt voor verstoorde bioritmes. Zomertijd is toch wat men wil? Zet deze zomertijd dan vanaf nu vast en NOOIT meer een uur terug. Probleem opgelost. @MinPres — Gorge defence (@GorgeDefence) March 28, 2020

De vierseizoenentijd bereiken we door de klok nog eenmaal een half uur te verzetten en daarna nooit meer. Groot voordeel is dat je biologische klok niet meer wordt verstoord, iets waar veel mensen elk half jaar weer last van hebben. Al hebben andere mensen weer heel ergens anders last van.



Blijven jullie daar nu over zeuren; hou daar toch eens mee op en beperk je tot het weer. Het weer heeft geen boodschap aan een uur eerder of later, maar wij wel. Er is geen zomertijd en wintertijd, dat is een verzinsel van mensen. Gewoon die klok een uur terug, klaar! — Arno van Brakel (@arvabra) October 19, 2019

Voordelen

Zelf is Jaco van Wezel ochtend- noch avondmens („geen idee hoe zo iemand heet!”), al heeft hij nooit grote moeite met opstaan en is hij graag buiten. Naar vierseizoenentijd gaan, betekent dan ook voor hem voordelen. „Het zou nu in maart gunstig voor buitenactiviteiten zijn.” Daar staat tegenover dat het in september ’s avonds eerder donker zou zijn dan bij zomertijd. En daar staat weer tegenover dat het met vierseizoenentijd op de donkerste middagen in de winter langer licht is dan bij (permanente) wintertijd.

Permanente zomertijd of wintertijd

Sommige tegenstanders van het verzetten van de klok roepen om het invoeren van een permanente zomer- of wintertijd. Dat heeft volgens Weeronline niet alleen consequenties voor wanneer het donker wordt, ook het weer speelt een rol.

In de winter speelt het vallen van de avond bijvoorbeeld een grote rol bij de avondspits. In de donkerste maanden valt de schemering tegelijk met het hoogtepunt van de avondspits, de temperatuur daalt dan snel. Dat leidt tot gladheid en vorst, wat ongevallen en langere files tot gevolg heeft.



@StormchaserNL Dat is dus het hele traject. Dat is geen file meer maar een lange parkeerplaats #ijzel #A28 — Jacqueline 🍀 (@JvdBerghe) January 6, 2016

Als we over zouden stappen op permanente zomertijd, wordt het file-probleem wel verminderd, maar ontstaan er grote nadelen in de ochtend. In december zou het dan pas om 09.45 uur licht worden en bij een permanente wintertijd wordt het op 21 juni al om 03.30 uur ’s nachts licht. Een tijd die tussen die twee uitersten in zit, is veel beter, pleiten de meteorologen dan ook.

De vierseizoenentijd vermindert de effecten van een permanente zomer- of wintertijd. Naast dat gladheid in de avondspits tegengegaan wordt, krijgen strooidiensten in de vroege ochtend meer tijd om te strooien. Het koudste moment van de dag valt namelijk iets later, en het heetste moment eerder. Scheelt weer iets bij het naar bed gaan.



Fijn om te zien dat ik niet de enige ben die niet kan slapen door de hitte.

Alleen geen idee waar m'n vriend heen is die naast mij hoort (wakker) te liggen — Merel (@LeremV) June 26, 2020

Volgens Weeronline is een vierseizoenentijd geen compromis, maar een win-win situatie.

Discussie zomertijd/wintertijd

Normaal gesproken hoor je elk jaar wel weer geluiden in de aanloop naar de zomer- of wintertijd toe, maar de discussie is nu wel iets verstild door de coronacrisis, valt hem op. „Logisch ook, de tijd is niet onze grootste levensissue nu.” In de vergetelheid is het ook zeker niet geraakt, hoort hij onder andere meteorologen en ziet hij op social media. „Als we die klok nou een half uur verzetten, zijn we voor altijd van die discussie af en hebben we voor elk wat wils. Het is eigenlijk de ultieme polderoplossing.”

Horloge aanpassen

Als reden om niét aan de vierseizoenentijd te beginnen, hoort hij weleens dat ‘het dan lastig is in andere landen’, maar dat vindt hij geen issue. „Of je altijd je horloge moet verzetten als je naar het buitenland gaat, hangt er van af of andere landen in onze tijdzone meedoen aan de vierseizoenentijd. Doen ze straks mee, dan is het enige verschil dat je je klok niet hele uren moet verzetten als je naar andere tijdzones gaat, maar bijvoorbeeld een half uur of anderhalf uur.”

Bang voor milleniumbug-achtige angsten is hij niet. „Telefoons kunnen dat prima aan als de instellingen van de officiële klok waarop ze aangesloten zijn, worden aangepast. Het is puur een kwestie van een verandering in de instelling van tijdzones.”

Politiek draagvlak

Wat ervoor nodig is om vierseizoenentijd in te voeren, en niet alleen in je telefoon? Het gaat in elk geval niet over een nacht ijs. „De politiek moet het gaan dragen, liefst op Europese schaal. We moeten ervoor zorgen dat het op de politieke agenda komt, nu is die hele discussie al een tijdje geparkeerd.” Nieuw kabinet, nieuwe kansen en wellicht een nieuwe carrièremove, knipoogt Van Wezel, „misschien moeten we bij Weeronline een cursus lobbyen volgen, of de nieuwe minister die daar straks over gaat een brief sturen.” Nu is dat nog Ollongren, weet hij. Hoe dan ook, alle aandacht is mooi meegenomen, „steeds meer mensen beginnen het nog niet eens zo’n gek idee te vinden. We zullen zien.”

Reacties Twitter

Op social media wordt al sinds 2019 wisselend gereageerd op de vierseizoenentijd. „Interessant idee! Maar het verwart de wereldtijdklok”, meent iemand. Meerdere mensen zien er wel wat in. „Prima voorstel. In december/januari rijdt de avondspits nog net met licht naar huis. En in juni/juli wordt het niet zo laat donker. Dat past beter bij ons bioritme”, vindt iemand. Hij is niet de enige. „Terug naar dezelfde tijdszone als de oude ‘Amsterdamse tijd’ dus; dat was GMT +0.20 en is de facto de ‘goede’ tijd voor midden van NL. Om het dan dus straks GMT +0.30 te maken is een betere oplossing dan puur winter óf zomertijd.”



Terug naar dezelfde tijdszone als de oude 'Amsterdamse tijd' dus; dat was GMT +0.20 en is de facto de 'goede' tijd voor midden van NL. Om het dan dus straks GMT +0.30 te maken is een betere oplossing dan puur winter óf zomertijd. — Jimzeel (@Jimzeel83) October 19, 2019

„Gewoon 1 tijd kiezen en geen gezeur meer met de klok verzetten. Ik ben klaar met die discussie”, reageert een ander. En weer een ander ziet er geen heil in. „Wat een onzin kun je verzinnen. Ik wil de “normale” tijd terug.” Ook zijn er mensen die het maar een gek verhaal vinden, zeker rond deze tijd van het jaar.



