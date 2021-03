‘Kabelbaan Floriade over de A6 is veel te gevaarlijk’

Een kabelbaan die voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade over de A6 bij Almere wordt gespannen? Dat is Veilig Verkeer Nederland een doorn in het oog. Veel te gevaarlijk, vindt de organisatie.

In De Telegraaf uit Rob Stomphorst van VVN zijn zorgen over de verkeersveiligheid.

Zwaaien vanuit kabelbaan

„Een kabelbaan kennen we vooral van de wintersportoorden op skipistes. Ze zijn dan ook niet aangelegd om snelwegen te overbruggen”, zegt Stomphorst in de krant. „In Almere denken ze er anders over met de Floriade Expo 2022 in aantocht. Zo’n attractie wordt daar juist geopend en zo kunnen bezoekers vanuit een gondel naar onder hen passerende automobilisten zwaaien.”

Op het Instagram-account van de Floriade is een impressie te zien, net als op de website van het evenement.



„Het kan haast niet anders dan dat zo’n gondel afleiding betekent, terwijl je als weggebruiker maar met één ding bezig moet zijn: je concentreren op het verkeer”, aldus Stomphorst. „We hebben onze mond vol van afleiding van een smartphone achter het stuur, maar een kabelbaan hoort daar wat ons betreft ook bij. Zeker als de automobilist tijdens het passeren probeert een foto te maken van de boven de weg hangende gondel.”

Floriade groot evenement in 2022

De Floriade wordt volgend jaar gehouden van 14 april tot en met 9 oktober. De 850 meter lange kabelbaan moet het zuidelijke deel van het Floriade-park met het noordelijke deel verbinden. De werkzaamheden voor de aanleg ervan zijn reeds begonnen en in september moet de kabelbaan al deels in gebruik worden genomen.

Rijkswaterstaat laat aan De Telegraaf weten dat voor de kabelbaan een vergunning is afgegeven, maar dat er wel voorwaarden zijn. Zo mogen de inzittenden bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn voor weggebruikers en mogen er geen reclame-uitingen worden gebruikt. Ook moeten de gondels zijn afgesloten, zodat er niets uit kan worden gegooid.

Kabelbaan een unieke kans

Namens de Floriade is nog niet op de kritiek van Veilig Verkeer Nederland gereageerd. Zelf is de Floriade enthousiast over de kabelbaan. Op de website valt te lezen: „Het is niet alleen een attractie met een prachtig uitzicht over het terrein, maar ook een unieke kans om de duurzame potentie van stedelijke kabelbanen te testen.”

