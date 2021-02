Franse wijnmaker lanceert primeur: wijn met cannabis

De een houdt van een wijntje, een ander is gek op een jointje en weer anderen houden het liever bij water. Ieder z’n ding, toch? Een innovatieve wijnmaker heeft nu een en ander samengebracht. De wijn en CBD althans, niet het water.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daar zit ze dan met haar bierpakketje….. hij drinkt alleen water… #lldl pic.twitter.com/E64SG683P1 — Pauli (@Faldelarie) February 22, 2021

Bijzondere wijn

Een wijnmaker in de streek Bordeaux heeft een primeur gelanceerd waarbij wijn is gemengd met een stof uit cannabis. Initiatiefnemer Raphaël De Pablo zegt dat hij de traditionele wijncodes wil doorbreken. Het is volgens hem „een feestelijke aperitiefwijn” die „het klassieke effect van alcohol handhaaft, maar waar een ontspannend en rustgevend effect aan toe is gevoegd”. Da’s een keer wat anders dan supermarktwijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzondere wijn

Hij noemt de wijn ‘Burdi W.’ (naar Burdigala Weed en/of Wine) en kan zich nog niet beroemen op een eigen ‘Château Cannabis’, want voor de wet is het nog slechts „een gearomatiseerde drank op basis van wijn”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De hennep die bij het maken van deze wijn wordt gebruikt groeit ook in de Gironde, het departement waar de stad Bordeaux ligt. Door regelgeving kan het onttrekken van de de stof die nodig is voor het feestelijke aperitief echter niet in Frankrijk gebeuren. De hennep moet naar een Duits laboratorium, omdat de Franse wet het verwerken van de bladeren en bloemen van de hennepplant niet toestaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je viens d’investir chez Burdi W

Le premier vin Français au Cannabis

Production 100% Bordelaise #BurdiW #vin #cannabis #œnologie — Florent (@AirFlow42) February 1, 2021

Verbod

Dit verbod wordt overigens omstreden en het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar al bepaald dat de stof die De Pablo nodig heeft uit de hennep, CBD, ten onrechte als verdovend middel is verboden in Frankrijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Pablo houdt het recept geheim uit vrees voor concurrentie. In de streek wemelt het van de wijnbouwers die mogelijk in de verleiding zouden komen ook effecten aan hun ‘château’ toe te voegen. De beschikbare hoeveelheid en prijs zijn echter vooralsnog niet zo concurrerend. Er zijn 10.500 flessen wijn van die elk 34 euro kosten. Best aan de prix, vinden Fransen, maar ook „een superproduct”, volgens liefhebbers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.