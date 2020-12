Deze supermarktwijnen tipt sommelier Seuren voor de feestdagen

De feestdagen zijn dit jaar iets anders dan anders, maar wellicht heb je toch een kleinschalig coronaproof kerstdiner. En wat wordt vaak genoeg genuttigd tijdens een kerstdiner? Jawel, wijn! Sommelier Job Seuren geeft zijn beste en betaalbare wijntips uit de ‘gewone’ supermarkten.

Job Seuren werkte onder meer bij sterrenzaken Solo in Gorinchem en daarna bij Librije als sommelier. Daarna ging hij aan de slag bij wijncafé De Klepel in Amsterdam en sinds twee jaar heeft hij een eigen restaurant met drie compagnons: Zoldering. Ook is hij bestuurslid van het Gilde van Sommeliers en schrijft hij veel over wijnen. Volgens hem is de voorkeur qua wijnen heel smaak gevoelig. „Je moet vooral drinken waar je zin in hebt”, lacht hij. Zelf werkt Seuren niet met wijnen uit de supermarkt. „De wijnen in de supermarkt worden vaak receptmatig en technisch gemaakt. Dan krijg je een wat plakkerige en karamelachtige smaak.” Maar hij schenkt wel wijnen die afkomstig zijn van slijterij Gall & Gall.

Minimaal vijf euro

Toch liggen er volgens de sommelier in de supermarkt „hele fatsoenlijke wijnen”. Seuren legt uit dat biologische wijnen zijn voorkeur hebben. „De biologische wijnboeren werken bewuster en zijn ook bewuster bezig met de smaak. Daarnaast worden hierbij geen bestrijdingsmiddelen en stikstof gebruikt. Daardoor laat je de natuur haar gang gaan en krijg je leven in de wijn.” De wijnkenner legt uit dat je niet minder dan vijf euro voor een wijn moet betalen. „Het vervoer en de verpakking van de wijn kost al 3,50 euro per fles. Je kunt je dan afvragen wat voor wijn je krijgt als je 4,00 euro in de supermarkt betaalt.”

Van Australië tot aan Chili

Maar wat maakt nu precies het verschil tussen een dure en een goedkope wijn? „Je kunt ervoor kiezen om als wijnboer van een voetbalveld hectare aan druivenstokken bijvoorbeeld honderd liter druivensap te halen. Dan zit alle smaak in een paar druiven en krijg je geconcentreerd sap. Dat kost veel geld, maar dan heb je veel smaak.”

„Je kunt ook planten voor tienduizend liter op dezelfde hoeveelheid hectare zetten. Dan krijg je veel planten met dun druivensap. Daar kun je ‘goedkope’ wijn van maken. Door allerlei trucjes kun je die wijn dan nog manipuleren.” Toch is de kwaliteit van de supermarktwijn volgens Seuren „enorm gestegen”. Hij vertelt: „Door de handelsmogelijkheden hebben we toegang tot wijnen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Chili of Argentinië. Nieuwe wereldwijnen zijn interessant door goedkope arbeid en een klimaat waardoor druiven goed rijpen. “

De wijntips van Job Seuren:

„Licht, sappig en fris”

„ Vol kruidig, al jaren favoriet”

Château Coulon Rouge – Albert Heijn

„Zacht vol rond met houtrijping”

AH Excellent Selectie Viña Lorea Rioja Crianza – Albert Heijn

„Zacht, sappig, tikje tropisch fruit”

Danie de Wet Chardonnay – Plus

„Lichtvoetig, kruidig, appeltjes”

Domäne wachau grüner veltliner – Hema

„Heerlijke bubbel”

Copa Sabia cava brut – Hema

„Biosupers Ecoplaza en Marqt hebben vrijwel alleen maar goede wijnen. Voor mij zijn dit de beste wijnsupers die er zijn. Hier kun je vrijelijk een fles uitzoeken.”

Tot slot sluit Seuren zijn wijnlijst af met een advies: „Drink liever iets minder met meer kwaliteit. En geef een paar euro extra uit aan een fles bij een lokale wijnhandelaar. Dat is spannender.”

Lees ook: Italiaans stadje kreeg een uur lang wijn uit de kraan