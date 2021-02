Vliegtuig verliest motoronderdelen bij Maastricht Aachen Airport

Een vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag vertrok vanaf Maastricht Aachen Airport is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Daardoor zijn in de omgeving van Meerssen metaaldelen naar beneden gevallen. Diverse auto’s zijn beschadigd. Het vliegtuig is uitgeweken naar Luik in België voor een voorzorgslanding. Daar is het vliegtuig veilig geland, meldt de politie Limburg.

Volgens een brandweerwoordvoerder is een brokstuk neergekomen op een oudere vrouw, die daardoor licht letsel opliep. Volgens de brandweer is ook een kind lichtgewond geraakt. Het kind kreeg brandwonden aan de handen toen het een brokstuk wilde oppakken en is ter plaatse behandeld.

‘Kan prima op één motor vliegen’

Volgens een woordvoerster van de luchthaven bij Maastricht gaat het om een viermotorige Boeing 747 400 vrachtvliegtuig met bestemming New York. Volgens de woordvoerster liep het vliegtuig zelf geen gevaar. „Het kan prima op één motor door vliegen”, zei ze.



En toen stond een motor van een Boeing 747 in de vlam en regen het onderdelen. #meerssen pic.twitter.com/OSOC0sfB3I — Bram Op den Camp (@bramopdencamp) February 20, 2021



In verband met een incident met een vliegtuig vertrokken vanaf #MAA liggen er in de omgeving van #Meerssen brokstukken. Blijf van de brokstukken af en meld via 0900-8844. ^StM https://t.co/RfLnHpjTu1 — Operationeel Centrum Politie Limburg (@POL_OCLimburg) February 20, 2021

De oorzaak van het voorval is onbekend. De woordvoerster sluit niet uit dat een motor mogelijk iets heeft opgezogen waardoor de turbinebladen stuk zijn geslagen. Zo zien de brokstukken volgens haar er wel uit. Maar met zekerheid kon ze dat niet zeggen.

Rondjes boven de Ardennen

De Luchtverkeersleiding Nederland zegt geen informatie te hebben over het incident. De Belgische luchtverkeersleiding, Skeyes, heeft het vliegtuig begeleid, liet een woordvoerder weten. Op Flightradar is te zien dat het vrachtvliegtuig enkele rondjes boven de Belgische Ardennen heeft gevlogen voordat het landde op de luchthaven van Luik.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een verkennend onderzoek naar de motorbrand van het vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag brokstukken is verloren boven Meerssen in Zuid-Limburg. Dat liet de Onderzoeksraad weten.

Een verkennend onderzoek door de OVV houdt in dat onderzoekers de feiten verzamelen om te bepalen of er een uitgebreid onderzoek nodig is. Daarvoor gaat de OVV gesprekken aan met de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten en de luchthaven.