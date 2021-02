Nederland te warm voor muskusos: laatste twee moeten ons land verlaten

Je weet dat het echt koud is als zelfs de pinguïns naar binnen worden gehaald en voor de kachel gezet, en je weet dat het echt warm wordt in je land als ’s lands twee laatste muskusossen naar Tsjechië verhuizen.

De zomers in Nederland worden te warm en duren te lang voor de muskusos. Daarom heeft dierenpark GaiaZOO in Kerkrade besloten om de laatste twee muskusossen die in Nederland te zien, zijn deze week te verhuizen naar wildpark Chomutov in Tsjechië. GaiaZOO is de enige dierentuin in Nederland die muskusossen heeft gehouden.

Negen ossen



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond in #drukteindedierentuin zie je de muskusossen. Wist je dat #GaiaZOO de enige Nederlandse dierentuin is met deze diersoort? — GaiaZOO (@GaiaZOO) April 6, 2012

GaiaZOO heeft sinds de opening in 2005 muskusossen gehouden. Op het hoogtepunt had het dierenpark negen ossen. Er werden ook veel jonge dieren geboren, maar daar ging het niet zo goed mee. Velen stierven op jonge leeftijd. Toen in het afgelopen jaar ook nog twee van de drie volwassen dieren ondanks intensieve zorg stierven besloot de dierentuin dat de ossen niet meer in Nederland thuishoren. „Het is niet langer verantwoord om deze ijstijdsbewoner in onze omgeving te houden”, zegt dierentuindirecteur Rob Huppertz.

In december zei hij al in een video genaamd ‘Vaarwel muskusos’ dat „met pijn in het hart” afscheid wordt genomen. Het was dan ook de allereerste diersoort dat het dierenpark kreeg. „Na vijftien jaar kunnen we wel zeggen dat we een beetje ervaring hebben opgedaan met het houden van deze hele stoere, ruige dieren.” Maar dierenwelzijn gaat boven alles, vandaar dat is gekozen om ze naar een betere plek te brengen. Moeder muskusos en haar zeven maanden oude kalf verhuizen nu naar de ossengroep in een dierenpark in Tsjechië.

Muskusos

Een klein lesje muskusos voor wie hem niet kent: de muskusos leefde in de laatste IJstijd in Nederland op de koude, droge grassteppes. De dieren zijn goed bestand tegen ijzige kou met een lange wollen ondervacht en een robuuste bouw. Tegenwoordig komen muskusossen in het wild alleen nog voor in het noorden van Scandinavië en Canada.

De dieren kunnen volgens de Limburgse dierentuin niet goed tegen de warmte die nu regelmatig in Nederlandse zomers voorkomt. Tijdens winterse dagen zijn de imposante dieren wel helemaal in hun element, is te zien in de video waarin de muskusos tevreden grommend rondloopt (en vrieswolkjes uitademt), maar tegen de hitte zijn ze niet bestand.

Bosrendieren

GaiaZOO verhuist de bosrendieren uit het park nu naar de plek van de muskusossen. Het bosrendierenpark wordt een Argentijnse pampa, waar de vicuna’s, de nandoes en de miereneters worden gehuisvest.