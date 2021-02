Noord-Koreaanse overloper brengt leger Zuid-Korea in verlegenheid

Een Noord-Koreaanse man liep (en zwom) over naar Zuid-Korea en dat terwijl de grens zwaarbewaakt is. Op social media bedenken mensen allerlei redenen waarom de man daar liep, of wie het was. „Het is Ted Cruz die alles doet voor een vakantie!”

Een Noord-Koreaanse overloper heeft het leger van Zuid-Korea in grote verlegenheid gebracht. De man kon de zwaarbewaakte grens tussen de buurlanden deze maand relatief ongehinderd oversteken. Hij verscheen herhaaldelijk op bewakingscamera’s en ook alarmen gingen af, maar het duurde volgens persbureau Yonhap uiteindelijk uren voordat de autoriteiten hem vonden.

Zo ziet de grenspost er uit. Met prikkeldraad, maar ook met heel veel vlaggetjes waarmee je honderden praalwagens mee zou kunnen versieren.



Three years ago I was at the Korean border. Last photo is Kijong-dong, North Korea off in the distance…home to the 4th largest flagpole in the world, which I’m pretty sure is what NK is famous for. God I miss adventures. 😔 pic.twitter.com/IcxXVEbsEl — Aime (@aimeok) February 21, 2021

Noord-Koreaanse man

Het leger maakte vandaag de resultaten bekend van een onderzoek naar het voorval, dat op 16 februari plaatsvond. De man zou via de zee richting het zuiden zijn gezwommen en later via een waterafvoerkanaal onder prikkeldraad door zijn gekropen. Het leger zou niet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van dat kanaal.

De eerste acht keer dat de man verscheen op bewakingscamera’s, bleef dat onopgemerkt. Degene die waakte over het surveillancesysteem aan de kust, was aan het sleutelen aan het computersysteem. De militair zag de alarmsignalen als systeemfouten. Een tweede dienstdoende militair zat aan de telefoon met een collega.



SOUTH KOREA: North Korean man caught on CCTV cameras, but border guards did nothing to stop him: authorities #NorthKorea https://t.co/Pxug6R5Fi3 — Erudite Risk (@EruditeRisk) February 22, 2021

Camerabeelden

Militairen zagen de overloper alsnog op camerabeelden, waarna een urenlange klopjacht volgde. De Noord-Koreaan kon uiteindelijk worden aangehouden bij een grensplaats. Hij wilde zich naar verluidt niet overgeven aan het leger omdat hij bang was teruggestuurd te worden.

Noord- en Zuid-Korea hebben formeel nooit vrede gesloten na een oorlog van halverwege de twintigste eeuw. Het is niet de eerste keer dat het Zuid-Koreaanse leger traag reageert op mensen die de grens proberen over te steken. In 2019 lukte het een groep Noord-Koreanen om in een houten boot onopgemerkt naar een Zuid-Koreaanse haven te varen.

Ted Cruz

Mensen vragen zich hardop af wie die man toch was, en waarom hij overliep. „Misschien zocht de arme man een toilet", grapt iemand. Een ander noemt het opmerkelijk dat hij niet is gespot door de Noord-Koreaanse grenswachters. „Anders was hij zeker weten doorzeefd met kogels."



