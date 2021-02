Het regent memes en grapjes na memorabele pauzeshow The Weeknd op Super Bowl

Dit weekend was het The Weeknd die de pauzeshow stal op de Super Bowl. Het kostte hem naar verluidt miljoenen dollars, maar dan heb je ook wel wat. Op social media regent het complimenten, ook worden er grapjes gemaakt over zijn decors. En hoe zit het nou met al dat verband?

Op social media is enthousiast gereageerd op het optreden van The Weeknd tijdens de pauzeshow van de Super Bowl. De zanger was zondag trending op Twitter en het regende complimenten onder posts die hij zelf van het miniconcert heeft gedeeld. „Ik snap helemaal niets van de football game, maar jouw optreden was te gek!” schrijven meerdere volgers.

Op Twitter wordt ook gegrapt over het optreden, zo was een van de decors voer voor talloze memes.



KING JOIN THE MOVEMENT AND CHANGE YOUR HEADER pic.twitter.com/t4jfelhZUS — thurs✩⡱ (@abelsbabymamaa) February 7, 2021

The Weeknd

The Weeknd wandelde tijdens Can’t Feel My Face door een verlicht spiegeldoolhof en trok daarbij op een bepaald moment een verward hoofd dat groot in beeld was. Kijkers kozen ervoor dat beeld op pauze te zetten en grappige teksten te bedenken bij een foto daarvan.



If “I can’t feel my face when I’m with you” was a meme. Oh wait..?😂😂 pic.twitter.com/blaxag0j7U — ღSadezღ (@Sadie_That_Gorl) February 8, 2021

De foto werd veelvuldig voorzien van komische teksten. „Wat mijn collega’s zien tijdens zoom-vergaderingen wanneer ik denk dat mijn camera uitstaat”, grapte een twitteraar. „De foto’s op mijn iPad als ik hem heb afgepakt van mijn kleuter”, schreef een ander. „Wanneer je met je ouders probeert te FaceTimen”, deelde weer iemand. En: „Mijn camerarolletje na een nacht stappen.”



When your parents try to talk to you on FaceTime pic.twitter.com/gXMpjOKe6L — Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) February 8, 2021

Ook het verband dat z’n dansers om hun hoofd droegen, trok de aandacht. „I can’t feel my face… als ik een ballenknijper draag. Op mijn hoofd.”



I can’t feel my face… when I’m wearing a jock strap. On my head.#Halftime #theweeknd pic.twitter.com/ZZEFWLU5TW — Philippe Martinez (@PhilippeMakes) February 8, 2021

Miljoenen dollars

De Canadese zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet en ooit dakloos was, legde naar verluidt miljoenen dollars bij om de show die hij voor ogen had neer te zetten. The Weeknd pakte dan ook flink uit met het decor en een enorme groep achtergronddansers. Voor het slotnummer Blinding Lights was bijna het hele footballveld gevuld met achtergronddansers die dezelfde kleding droegen als The Weeknd, maar een verbandmasker over hun gezicht droegen.

Dat laatste was een verwijzing naar de opvallende look die The Weeknd zich het afgelopen jaar tijdens de promotie van zijn album After Hours vaak heeft aangemeten. Zo verscheen hij bij de American Music Awards met zijn hoofd in het verband en zijn gezicht vol pleisters.

Verband The Weeknd

En dat was niet zonder reden. Niet omdat de zanger daadwerkelijk iets aan zich wilde laten verbouwen, maar omdat hij er juist een aversie tegen heeft en dat wil delen. „De betekenis van het hoofdverband weerspiegelt de absurde cultuur van Hollywood-beroemdheden en mensen die zichzelf manipuleren om oppervlakkige redenen om goedgekeurd te worden,” vertelde hij aan Variety, doelend op de grote mate van plastische chirurgie ‘in het wereldje’. „Je kunt dus wel zeggen dat aantrekkelijk zijn niet belangrijk is voor mij.”



.@theweeknd reveals the significance of those face bandages: "I suppose you could take that being attractive isn’t important to me"https://t.co/EuHQlvGCzk pic.twitter.com/qDNE4Ib1GN — Variety (@Variety) February 8, 2021

Voor alle leeftijden

The Weeknd had van tevoren al aangegeven zijn halftimeshow geschikt te houden voor het hele gezin en verscheen zelf zonder pleisters, verband of protheses bij zijn optreden. De show duurde dertien minuten, ook zijn hits Starboy, The Hills, I Feel It Coming, Save Your Tears en House of Balloons kwamen daarin voorbij.