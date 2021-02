Weg met het scheermes: Deense laat snor staan uit protest

Een swipe naar links of rechts wordt vaak gebaseerd op uiterlijk. Maar wat als je helemaal klaar bent met die oppervlakkigheid? Neem dan een voorbeeld aan de Deense Eldina Jaganjac, die uit protest haar gezichtsbeharing laat staan. Ze gaat nu met ongeschoren benen, snor én monobrauw door het leven.

Waar Eldina tot maart 2020 ‘netjes’ haar wenkbrauwen bijhield en het haar op haar lip verwijderde, is ze daar vorig jaar rigoureus mee gestopt. De 31-jarige vrouw groeide op in een klein stadje, waar (zoals op veel plekken) van vrouwen werd verwacht dat ze zich hielden aan de schoonheidsidealen.



„Voordat ik m’n monobrauw liet staan, had ik het idee dat ik erg gelimiteerd was in hoe ik eruit zou moeten zien”, vertelt Eldina aan Metro UK. „Vergeleken met mannen wordt van ons verwacht dat we zoveel meer tijd en geld besteden aan hoe we eruit zien, zodat we geaccepteerd worden in de samenleving. Als een man niet zou scheren en z’n wenkbrauwen niet zou epileren, zou er geen haan naar kraaien.”

Schreeuwen op straat

Als tiener al voelde Eldina de druk om haar snor weg te halen en haar wenkbrauwen te epileren. „Het voelde niet fijn om naar buiten te gaan als mijn wenkbrauwen nog niet de acceptabele grootte waren en ik ging niet sporten als ik mijn benen niet geschoren had.” Vorig jaar kwam daar verandering in: „Ik heb ervoor gekozen te focussen op taken en doelen, en minder te letten op hoe ik eruit zie terwijl ik mijn doelen behaal. Ook focus ik minder op of mensen me leuk vinden of niet; ik zie ze waarschijnlijk toch nooit meer.”

Het accepteren van het haar in haar gezicht heeft haar zelfvertrouwen een boost gegeven; sindsdien maakt het haar niet meer uit wat anderen van haar denken. Terwijl ze soms wel aangestaard wordt of commentaar krijgt op bijvoorbeeld haar snor. „Mensen spreken me weleens aan op straat. Sommigen zeggen dat ze me cool vinden, anderen schreeuwen naar me. In het begin was dat wat ongemakkelijk, maar als mensen echt niets beters te doen hebben dan schreeuwen naar onbekenden, so be it”, zegt de Deense.



Ongeschoren benen en monobrauw

Het meeste commentaar komt van tieners, die haar online berichten sturen. „Ik denk dat het moeilijk is om genderrollen te begrijpen als je een tiener bent. Ik denk dat het tieners verward als ze een vrouw zien die iets doet wat als niet-vrouwelijk wordt beschouwd, en dat ze dat dan op mij botvieren.” Toch zijn het ook mannen die haar vreemd aankijken: „Dan staren ze naar m’n ongeschoren benen en wenkbrauwen alsof ik een derde hoofd heb”, lacht ze.

Eldina ziet haar verschijning als een voordeel. Door haar snor en monobrauw kan ze namelijk razendsnel zien of bijvoorbeeld een date haar tijd waard is of „conservatief” is en haar op haar uiterlijk beoordeeld. In dat laatste geval hoeft ze er geen tijd aan te besteden.

De Deense is zelfverzekerder en blijer dan ooit. Ze moedigt anderen aan om te zich niet meer druk te maken om wat anderen denken. „Ik ben niet meer bang om anders te zijn. Ik ben opener, creatiever en zelfverzekerder, en wil anderen meegeven dat we allemaal anders zijn en dat dat oké is. Iedereen heeft het recht te doen wat hij of zij wil met zijn verschijning. Doe wat goed voelt voor jou en je echte vrienden blijven wel.”