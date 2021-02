In het jaar van corona trilde de aarde veel minder

De aarde heeft in 2020 minder getrild dan andere jaren? Hoe dat komt? Corona is de naam. „We waren minder actief.”

Een team van seismologen uit 33 verschillende landen stelt dat de aarde aanzienlijk minder trilde het afgelopen jaar, als gevolg van de coronapandemie.

Lockdowns door corona

Doordat mensen aanzienlijk minder actief waren door lockdowns, namen meetstations over de hele wereld tot de helft minder trillingen waar.

Seismologen meten niet alleen opvallende aardbevingen, maar ook de zogeheten seismische ruis. Deze ruis is een constante trilling met verschillende oorzaken. Dat kan verkeer zijn, maar ook industriële werkzaamheden door mensen vervuld. Tijdens de verschillende lockdowns wereldwijd gedurende 2020, nam het verkeer overal. Veel bedrijven hielden de deuren dicht en het openbaar vervoer reed met aangepaste dienstregelingen. Hierdoor was een afname van trillingen meetbaar.

Rustigste aarde in twintig jaar

De betrokken seismologen zeggen dat de stilste weken sinds twintig jaar zijn gemeten. Ze beschrijven een ‘golf van stilte’ die over de aarde trok. Die begon in China waar het coronavirus eerst werd waargenomen. De golf trok gedurende het jaar door naar het zwaar getroffen Italië en de rest van Europa. Daarna was het Amerikaanse continent met corona aan de beurt.

Door de afname van seismische ruis werd het voor onderzoekers ook mogelijk om kleinere aardbevingen waar te nemen, die normaal gesproken onder de radar blijven.

Corona zorgde voor rustige bodem onder de voeten

Vorig jaar maakte het wetenschappelijke tijdschrift Science ook al melding van een rustiger aarde in tijden van corona. De NOS schreef toen: „Daardoor was de bodem onder onze voeten een paar maanden veel rustiger dan normaal.” Driehonderd meetstations over de hele wereld hadden hun bevindingen toen gebundeld. De afname qua trilling verschilde per plek enorm. Zo nam het trillen in New York in het jaar van corona met ‘slechts’ 10 procent af. In Sri Lanka daalde dat echter met meer dan de helft.